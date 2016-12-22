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В Москве создадут шоу-румы будущих квартир для жильцов сносимых хрущевок
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18:13
Мария Бондаренко
В Москве создадут шоу-румы будущих квартир для жильцов сносимых хрущевок
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Власти Москвы пообещали создать шоу-румы, в которых жители сносимых пятиэтажек смогут увидеть, как будут выглядеть их новые квартиры. Они появятся во всех районах, где будет вестись строительство нового жилья

Новые квартиры для участников программы реновации в Москве будут продемонстрированы в специальных шоу-румах. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Мы во всех районах города создадим так называемые шоу-румы, куда люди смогут прийти и посмотреть, что для них строится, в какое жилье они будут переезжать», — сказал Бочкарев. Он подчеркнул, что такие демонстрационные центры появятся в каждом квартале, где будет вестись строительство нового жилья.

Чиновник также уточнил, что строительство новых квартир будет вестись «под ключ». Отделка, по его словам, ​будет стандартной класса «комфорт». Бочкарев добавил, что уже готовы буклеты с образцами, как будут выглядеть новые квартиры.

Законопроект о реновации прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению, которое запланировано на 9 июня, подготовлен ряд поправок. В рамках поправок, при неподписании жителем пятиэтажки договора о переселении в течение 90 дней, он может быть выселен из квартиры по суду (в первой версии законопроекта срок на раздумья был только 60 дней). При этом граждане получат право обжаловать судебное решение о выселении.

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Пока же среди жителей домов, попавших в программу реновации, проводится голосование, в ходе которого жильцы должны высказаться «за» или «против» сноса их дома. Голосование стартовало 15 мая и продлится до 15 июня. Проголосовать жители могут через электронную систему «Активный гражданин» либо в любом центре госуслуг «Мои документы».

Квартирный опрос: что нужно знать о голосовании по сносу хрущевок

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по программе реновации. Она считает, что этого не стоило делать до принятия федерального закона. Для того​ чтобы человек смог принять «обдуманное и взвешенное решение» на этот счет, ему необходимо «ясно и четко» представлять условия, на которых будет происходить расселение домов, объяснила она свою позицию. 

Теги
хрущевки, реновация, снос пятиэтажек
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