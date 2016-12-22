В Москве создадут шоу-румы будущих квартир для жильцов сносимых хрущевок

Новые квартиры для участников программы реновации в Москве будут продемонстрированы в специальных шоу-румах. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Мы во всех районах города создадим так называемые шоу-румы, куда люди смогут прийти и посмотреть, что для них строится, в какое жилье они будут переезжать», — сказал Бочкарев. Он подчеркнул, что такие демонстрационные центры появятся в каждом квартале, где будет вестись строительство нового жилья.
Чиновник также уточнил, что строительство новых квартир будет вестись «под ключ». Отделка, по его словам, будет стандартной класса «комфорт». Бочкарев добавил, что уже готовы буклеты с образцами, как будут выглядеть новые квартиры.
Законопроект о реновации прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению, которое запланировано на 9 июня, подготовлен ряд поправок. В рамках поправок, при неподписании жителем пятиэтажки договора о переселении в течение 90 дней, он может быть выселен из квартиры по суду (в первой версии законопроекта срок на раздумья был только 60 дней). При этом граждане получат право обжаловать судебное решение о выселении.
Пока же среди жителей домов, попавших в программу реновации, проводится голосование, в ходе которого жильцы должны высказаться «за» или «против» сноса их дома. Голосование стартовало 15 мая и продлится до 15 июня. Проголосовать жители могут через электронную систему «Активный гражданин» либо в любом центре госуслуг «Мои документы».
На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по программе реновации. Она считает, что этого не стоило делать до принятия федерального закона. Для того чтобы человек смог принять «обдуманное и взвешенное решение» на этот счет, ему необходимо «ясно и четко» представлять условия, на которых будет происходить расселение домов, объяснила она свою позицию.