Губернатор ответил на скандал с епископом в Орле словами «Бог не фраер»

Вадим Потомский Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Губернатор Орловской области Вадим Потомский прокомментировал претензии журналистов к епископу из своего региона. По его словам, судить священнослужителя может только Бог

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Потомский ответил журналистам, которые написали материал о епископе Ливенском и Малоархангельском Нектарии и его автомобиле Land Cruiser V8 за 6 млн руб. «Кто уполномочил журналистов задавать вопрос? Хозяин «Орловских новостей» не имеет права так себя вести», — сказал он.

«Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — сказал губернатор.

Потомский также заявил, что замечания Нектарию может сделать митрополит Орловский Антоний. «Но это будет на их уровне», — сказал он.

Издание «Орловские новости» указало, что Land Cruiser епископу подарил один из местных агрохолдингов. Нектарий в ответ потребовал удалить публикацию и заявил, что «подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества».

При этом в самой Орловской митрополии факт дарения автомобиля епископу подтвердили, объяснив это готовностью Нектария «посещать самые отдаленные деревни в любое время года и в любую погоду».

Само же издание выразило недоумение в связи с претензиями епископа. «Что конкретно могло оскорбить священника, учитывая, что даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом, из письма понять невозможно», — отмечают «Орловские новости».