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Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым
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11:02
Маргарита Алехина
Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный ходатайствовал о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева на процесс по иску миллиардера Алишера Усманова. Навальный требует допросить его как свидетеля

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный потребовал вызвать премьер-министра Дмитрия Медведева на судебный процесс по иску бизнесмена Алишера Усманова, который обвинил оппозиционера в распространении порочащих сведений. Об этом он заявил в Люблинском суде Москвы, который во вторник, 30 июня, рассматривает иск Усманова, передает корреспондент РБК.

«Усманов через этот процесс защищает не свои интересы. Он пытается опровергнуть наше расследование под названием «Он нам не Димон», — заявил Навальный в зале суда. По его словам, Медведев должен пояснить, была ли взяткой передача Усмановым недвижимости фонду, подконтрольному премьер-министру. Также Медведев может рассказать, покровительствовал ли он Усманову при покупке его компанией «Интерфин» активов у компании «Газпроминвестхолдинг» по заниженной цене, считает Навальный.

Усманов подал в суд на Навального в апреле. В своем иске олигарх оспаривает сведения из расследования ФБК «Он вам не Димон»: публикация, по мнению истца, содержала «заведомо не соответствующие действительности» сведения, которые порочили его честь, достоинство и деловую репутацию. Так, Навальный считает, что сделка по передаче Усмановым земельного участка площадью в 4,3 га в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе Фонду поддержки социально значимых государственных проектов была в действительности взяткой премьер-министру Дмитрию Медведеву поскольку фондом управляют близкие к нему люди. Стоимость усадьбы Навальный оценил в 5 млрд руб.

Другие претензии Усманова касаются заявлений Навального, что олигарх дал взятку также вице-премьеру Игорю Шувалову, «насаждает цензуру» в газете «Коммерсант», которой владеет, а также отсидел шесть лет в тюрьме Узбекистана за изнасилование. Бизнесмен оспаривает и высказывания оппозиционера, что основой его состояния стали приватизация и захват советских горнообогатительных комбинатов, что он «не доплачивает налоги» и «никаких рабочих мест он не создал».

После подачи иска олигарх несколько раз публично опроверг сведения из расследования ФБК в интервью газете «Ведомости» и в двух своих видеообращениях к Навальному. Оппозиционер в ответ отказался извиняться перед Усмановым и заявил, что считает видео подготовленным по распоряжению Кремля, который пытается отвести внимание, вызванное расследованием ФБК, от руководства страны и сосредоточить его на Усманове.

Накануне первого заседания по существу иска ФБК опубликовал материал об источниках состояния Усманова, в том числе о том, как он постепенно увеличивал свои доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОК. Покупку предприятий Усмановым Навальный называет «гигантским многослойным конфликтом интересов» и настаивает, что речь идет именно о приватизации государственных активов. Также ФБК описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным Усманову зарубежным офшорам, которые в свою очередь перепродавали ее уже по рыночной цене. Таким образом большую часть дохода от экспорта олигарх получал не в России, а за рубежом. 

Теги
Алишер Усманов, Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией
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