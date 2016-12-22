Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области

Один курсант погиб в результате аварии учебного самолета балашовского учебного центра АН-26 в городе Балашове Саратовской области, Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».
В ведомстве добавили, что еще пять членов экипажа получили травмы. Они были доставлены в больницу вертолетом поисково-спасательной службы. Им оказывается «вся необходимая медицинская помощь», отметили в Минобороны. Там также сообщили, что всего на борту самолета находилось шесть человек.
По данным ведомства, самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в аэродроме «Балашов». После этого он загорелся. Причиной аварии, по данным Минобороны, мог стать отказ двигателя.
По сообщению «Интерфакса», авария произошла 30 мая около 05:40. Самолет, принадлежащий учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, совершал тренировочный полет.
Ранее пресс-служба губернатора Саратовской области сообщала, что самолет рухнул из-за «внештатной ситуации», которая возникла во время захода воздушного судна на посадку.
Губернатор региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства региона Александру Буренину «оперативно выехать» в Балашов для «координации действий на месте», отмечала пресс-служба.