Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана

Почти 170 человек пострадали из-за урагана в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя здравоохранения столицы Алексея Хрипуна. По его словам, в основном пациенты получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.
«Всего за медицинской помощью обратились 168 человек», — сказал Хрипун. По его словам, по состоянию на утро 30 мая 108 человек, в том числе 22 ребенка, до сих пор остаются в больницах. «Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое», — уточнил он.
В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на Москву обрушился сильный ураган, который сопровождался дождем и грозами. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 м/с.
Из-за сильного порывистого ветра падали деревья, обрывались линии электропередачи. Частично пострадали дома и разного рода строения, в частности была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Из-за ветра и упавших на проезжую часть деревьев произошли многочисленные задержки в движении транспорта.
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о гибели 11 человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственных проверок по фактам гибели людей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.