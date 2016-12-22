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Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана
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Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана
Общество, 08:39
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Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана
Из-за урагана 29 мая в Москве пострадали почти 170 человек, при этом более ста еще остаются в больницах, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Погибли из-за стихии 11 человек
Последствия урагана. 29 мая 2017 года (Фото: Александр Сайганов / ТАСС)

Почти 170 человек пострадали из-за урагана в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя здравоохранения столицы Алексея Хрипуна. По его словам, в основном пациенты получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

«Всего за медицинской помощью обратились 168 человек», — сказал Хрипун. По его словам, по состоянию на утро 30 мая 108 человек, в том числе 22 ребенка, до сих пор остаются в больницах. «Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое», — уточнил он.

В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на Москву обрушился сильный ураган, который сопровождался дождем и грозами. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 м/с.

Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Еще 17 фото
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Из-за сильного порывистого ветра падали деревья, обрывались линии электропередачи. Частично пострадали дома и разного рода строения, в частности была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Из-за ветра и упавших на проезжую часть деревьев произошли многочисленные задержки в движении транспорта.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о гибели 11 человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственных проверок по фактам гибели людей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Москва , пострадавшие , ураган
Главное
Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области Общество
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