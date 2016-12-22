Власти Мексики обвинили россиянина Макеева в предумышленном убийстве

Россиянину Алексею Макееву, смертельно ранившего мужчину после того, как на него 20 мая напали жители города Канкун в Мексике, предъявили обвинение в предумышленном убийстве. Накануне его выписали из больницы, где он несколько дней провел в реанимации

Фото: Henry Romero / Reuters

Власти Мексики предъявили гражданину России Алексею Макееву, который был ранен в республиканском городе Канкун, обвинение в предумышленном убийстве за то, что он смертельно ранил молодого человека, напавшего вместе с группой людей на него. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения в центре предварительного заключения», — сказал дипломат.

В разговоре с ТАСС Болбот добавил, что Макеев «отказывается от любого участия посольства в этом деле» и не собирается возвращаться в Россию.

Инцидент произошел 20 мая: местные жители города Канкун, вооруженные палками, металлическим ломом и топорами, собрались у дома россиянина (о его местонахождении они узнали из социальных сетей), заставили его выйти на улицу и начали линчевать после того, как он опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев.

Во время потасовки россиянин ранил одного из пришедших к его дому молодых людей ножом. К тому времени как приехала полиция, сам Макеев был сильно избит. Оба пострадавших были госпитализированы. Уже в больнице у Макеева диагностировали «серьезнейшую черепно-мозговую травму», его перевели в состояние искусственной комы, после чего он несколько дней пролежал в реанимации. В понедельник, 29 мая, его выписали из больницы и поместили под стражу.