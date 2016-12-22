Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. 16:57 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС 15:13 CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе 16:17 Собянин доложил об ущербе от урагана в Москве 12:27 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy 10:31 Операторы объяснили отсутствие оповещений об урагане в Москве 15:41 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны 15:20 Медведев предложил экспортировать российское образование 13:54 Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым 11:02 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» 14:21 Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной 15:37 Губернатор ответил на скандал с епископом в Орле словами «Бог не фраер» 12:08 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню 07:32
Лента новостей 17:12 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,67 Продажа 63,44 EUR НАЛ. 63,40 63,55 Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Общество, 16:57 Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны Политика, 16:48 Роман Павлюченко продолжит карьеру в московском «Арарате» Спорт, 16:42 Глава Минюста Украины заявил о намерении подать в суд на Саакашвили Политика, 16:42 В Сети опубликовали видео обрушения пирамиды Голода в Подмосковье Общество, 16:29 Внук Примакова стал советником Володина Политика, 16:20 CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе Политика, 16:17 Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов Политика, 15:55 Суд завершил расследование по делу двух членов группы «Шалтай-Болтай» Политика, 15:43 Операторы объяснили отсутствие оповещений об урагане в Москве Общество, 15:41 Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной Бизнес, 15:37 Дортмундская «Боруссия» уволила тренера из-за конфликта с руководством Спорт, 15:29 Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку Политика, 15:29 Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти Политика, 15:25 Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра Общество, 15:22 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны Политика, 15:20 AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года Бизнес, 15:16 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС Политика, 15:13 Lego для маркетологов: как собрать лояльность из готового набора Свое дело, 15:11 «Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. Бизнес, 15:10 Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане Общество, 15:09 Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ Общество, 14:58 МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии Политика, 14:37 Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане Общество, 14:25 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» Политика, 14:21 МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан Политика, 14:13 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% Бизнес, 14:06
Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб.
Материалы по теме Суд вернул экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда под домашний арест Прокуратура попросила отправить Меламеда в СИЗО Генпрокуратура отправила дело Меламеда на дополнительное расследование Чайка отменил решение о возвращении дела экс-главы «Роснано» в СКР
16:57
Маргарита Алехина, Сергей Витько
Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб.

Леонид Меламед

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Бывший председатель правления госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Хищение Меламед совершил через фальшивый госконтракт с подконтрольной ему же фирмой, считает СКР

Экс-председатель правления госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед и ее бывший финдиректор Святослав Понуров отказались признавать себя виновными в хищении 220 млн руб. Об этом они заявили на заседании Черемушкинского суда Москвы, который во вторник 30 мая начал рассматривать по существу их уголовное дело, передает корреспондент РБК. По словам Меламеда, в заключительном обвинении существуют логические дыры. Он подчеркнул, что не работал в «Роснано» и не был владельцем ИФК «Алемар», и никакого влияния на принятие оперативных решений ни там, ни там не оказывал.

Адвокаты ходатайствовали о приостановлении производства по делу и переводе его в конституционный суд, но судья отклонила ходатайство, сочтя, что оснований для обращения в КС, а значит и приостановления уголовного дела нет.

Меламед и Понуров обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК), напомнил на заседании гособвинитель. СКР пришел к выводу, что в 2007 году и 2009 году «Роснано» под руководством Меламеда заключило контракты с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар», совладельцем которой также являлся Меламед. Контракты предполагали, что «Алемар» окажет «Роснано» консультационные услуги стоимостью 220 млн руб. Деньги на эти цели выделялись из бюджета. Под видом этих услуг Понуров и еще один обвиняемый — заместитель Меламеда Андрей Малышев (уехал в Великобританию) — в течение полугода незаконно выводили из компании средства, которые должны были стать «золотым парашютом» для Меламеда, считает гособвинение.

Меламед в ответ на обвинения заявлял, что к моменту заключения договора уже не работал в «Роснано». Малышев и Понуров, по его словам, также не могли отвечать за сделку, которую СКР счел хищением, поскольку это «не их уровень».

Дело было возбуждено после проверки Счетной палаты, которая в 2013 году нашла в «Роснано» множество нарушений, ставших основаниями для четырех уголовных дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и других преступлениях. До 2015 года расследование этих дел фактически не велось, подозреваемых и обвиняемых по ним не было; тем временем Россию покинули сразу несколько топ-менеджеров госкорпорации. Развитие в итоге получило только дело против Меламеда, Понурова и Малышева.

При этом представители «Роснано» настаивают, что госкомпания не понесла ущерба от их действий. Такую позицию высказывали в частности адвокат «Роснано» Александр Аснис и действующий глава госкомпании Анатолий Чубайс. Последний давал следствию свидетельские показания. «Я отстаивал, отстаиваю и отстою, абсолютно убежден, наши принципы и в этом деле точно так же, как и в других. Мы своих не бросаем, — говорил Чубайс. В России ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным». В деле также есть положительная характеристика обвиняемым от Чубайса; вступался за них и гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко.

В начале мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу; заместитель генпрокурора Виктор Гринь объяснил это «грубейшими нарушениями положений уголовно-процессуального законодательства» в ходе расследования. Глава надзорного ведомства Юрий Чайка в тот же день отменил это решение, и дело было направлено в суд.

На время следствия, которое вступило в активную фазу в июле 2015 года, Понуров был заключен под стражу, Малышев объявлен в розыск и арестован заочно. Меламед же находился под домашним арестом в своем особняке в Серебряном бору; ему были разрешены прогулки два раза в день. Незадолго до утверждения обвинительного заключения оба фигуранта дела были отпущены, сообщали РБК источники в Федеральной службе исполнения наказаний. Это было связано с истечением предельного срока их мер пресечения. Однако с началом судебного процесса Меламед был возвращен под домашний арест; такая же мера пресечения была избрана на время суда и для Понурова. ​ 

Теги
"РОСНАНО", Леонид Меламед
Другие материалы РБК
Новый фильм, снятый за $200 млн, провалился в прокате
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Футбольного вратаря оценили в €180 млн
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку