Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб.

Леонид Меламед Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший председатель правления госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Хищение Меламед совершил через фальшивый госконтракт с подконтрольной ему же фирмой, считает СКР

Экс-председатель правления госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед и ее бывший финдиректор Святослав Понуров отказались признавать себя виновными в хищении 220 млн руб. Об этом они заявили на заседании Черемушкинского суда Москвы, который во вторник 30 мая начал рассматривать по существу их уголовное дело, передает корреспондент РБК. По словам Меламеда, в заключительном обвинении существуют логические дыры. Он подчеркнул, что не работал в «Роснано» и не был владельцем ИФК «Алемар», и никакого влияния на принятие оперативных решений ни там, ни там не оказывал.

Адвокаты ходатайствовали о приостановлении производства по делу и переводе его в конституционный суд, но судья отклонила ходатайство, сочтя, что оснований для обращения в КС, а значит и приостановления уголовного дела нет.

Меламед и Понуров обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК), напомнил на заседании гособвинитель. СКР пришел к выводу, что в 2007 году и 2009 году «Роснано» под руководством Меламеда заключило контракты с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар», совладельцем которой также являлся Меламед. Контракты предполагали, что «Алемар» окажет «Роснано» консультационные услуги стоимостью 220 млн руб. Деньги на эти цели выделялись из бюджета. Под видом этих услуг Понуров и еще один обвиняемый — заместитель Меламеда Андрей Малышев (уехал в Великобританию) — в течение полугода незаконно выводили из компании средства, которые должны были стать «золотым парашютом» для Меламеда, считает гособвинение.

Меламед в ответ на обвинения заявлял, что к моменту заключения договора уже не работал в «Роснано». Малышев и Понуров, по его словам, также не могли отвечать за сделку, которую СКР счел хищением, поскольку это «не их уровень».

Дело было возбуждено после проверки Счетной палаты, которая в 2013 году нашла в «Роснано» множество нарушений, ставших основаниями для четырех уголовных дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и других преступлениях. До 2015 года расследование этих дел фактически не велось, подозреваемых и обвиняемых по ним не было; тем временем Россию покинули сразу несколько топ-менеджеров госкорпорации. Развитие в итоге получило только дело против Меламеда, Понурова и Малышева.

При этом представители «Роснано» настаивают, что госкомпания не понесла ущерба от их действий. Такую позицию высказывали в частности адвокат «Роснано» Александр Аснис и действующий глава госкомпании Анатолий Чубайс. Последний давал следствию свидетельские показания. «Я отстаивал, отстаиваю и отстою, абсолютно убежден, наши принципы и в этом деле точно так же, как и в других. Мы своих не бросаем, — говорил Чубайс. В России ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным». В деле также есть положительная характеристика обвиняемым от Чубайса; вступался за них и гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко.

В начале мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу; заместитель генпрокурора Виктор Гринь объяснил это «грубейшими нарушениями положений уголовно-процессуального законодательства» в ходе расследования. Глава надзорного ведомства Юрий Чайка в тот же день отменил это решение, и дело было направлено в суд.

На время следствия, которое вступило в активную фазу в июле 2015 года, Понуров был заключен под стражу, Малышев объявлен в розыск и арестован заочно. Меламед же находился под домашним арестом в своем особняке в Серебряном бору; ему были разрешены прогулки два раза в день. Незадолго до утверждения обвинительного заключения оба фигуранта дела были отпущены, сообщали РБК источники в Федеральной службе исполнения наказаний. Это было связано с истечением предельного срока их мер пресечения. Однако с началом судебного процесса Меламед был возвращен под домашний арест; такая же мера пресечения была избрана на время суда и для Понурова. ​