Суд отклонил 22 ходатайства Навального на процессе против Усманова

Алексей Навальный Фото: Олег Яковлев / РБК

Люблинский суд Москвы начал рассматривать иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Судья Марина Васина отклонила 22 ходатайства Навального и ФБК, в том числе о вызове в суд премьер-министра Дмитрия Медведева

Люблинский суд Москвы во вторник, 30 мая, приступил к рассмотрению иска миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), который возглавляет Навальный. В своем иске Усманов оспаривает сведения из расследования ФБК «Он вам не Димон». На первом заседании Навальный и ФБК потребовали вызвать на процесс премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова, которым Усманов якобы давал взятки. Представители Усманова настаивали на допросе сотрудников издательского дома «Коммерсантъ», в котором, по словам Навального, миллиардер «насаждает цензуру». Судья Марина Васина отклонила 22 ходатайства стороны Навального из 23.

Усманов требует ФБК опровергнуть заявления, что он в качестве взятки передал Медведеву земельный участок стоимостью 5 млрд руб. через пожертвование в благотворительный фонд «Соцгоспроект», который, по мнению Навального, контролирует премьер-министр. Другие претензии Усманова касаются заявлений Навального, что предприниматель дал взятку также вице-премьеру Шувалову, вмешивается в редакционную политику газеты «Коммерсантъ», которой владеет, а также отсидел шесть лет в тюрьме Узбекистана за изнасилование. Бизнесмен оспаривает и высказывания оппозиционера, что основой его состояния стали приватизация и захват советских горно-обогатительных комбинатов и что он «не доплачивает налоги».

«Успешная предпринимательская, благотворительная и общественная деятельность истца не дают покоя тем, кто хотел бы нанести вред российскому бизнесу и общественной жизни, — говорится в иске. — За высокими целями, заявленными ответчиком, в том числе борьбой с коррупцией, скрывается лишь элементарное стремление прославиться и обогатиться за счет чужого доброго имени».

После подачи иска Усманов несколько раз публично опроверг сведения из расследования ФБК в интервью газете «Ведомости» и в двух своих видеообращениях к Навальному.

Без свидетелей

В начале заседания Навальный ходатайствовал о видеотрансляции в интернете, пояснив суду, что заинтересован в широкой огласке процесса. Сам Усманов на заседание не явился, его интересы представлял известный адвокат Генрих Падва, клиентами которого в разное время были экс-министр обороны Анатолий Сердюков, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший глава управделами президента Павел Бородин, семьи академика Андрея Сахарова и поэта Владимира Высоцкого.

Падва поддержал просьбу Навального сделать процесс максимально публичным. Судья Марина Васина, однако, в видеотрансляции отказала. Не поддержала она и требование прекратить судопроизводство в связи с тем, что иск Усманова, по мнению Навального, должен рассматриваться в арбитражном суде: Усманов заявляет об ущемлении не бизнес-интересов, а личного достоинства, указала судья.

Затем Навальный потребовал вызвать в суд в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева. Оппозиционер считает, что глава кабмина получил от Усманова взятку земельным участком за 5 млрд руб., которая была оформлена как пожертвование подконтрольному Медведеву фонду «Соцгоспроект». ​​«Усманов через этот процесс защищает не свои интересы. Он пытается опровергнуть наше расследование под названием «Он вам не Димон», — убежден ответчик. Цель иска, видеообращения и другой странной активности Усманова, по его мнению, — отвлечь внимание от более высокопоставленных героев расследования.

Алексей Навальный

Также Медведев может рассказать, покровительствовал ли он Усманову при покупке его компанией «Интерфин» активов у компании «Газпроминвестхолдинг» по заниженной цене, считает Навальный. Накануне суда ФБК опубликовал материал об источниках состояния Усманова. Там рассказывалось, как в 1990-е бизнесмен постепенно через разные структуры увеличивал свои доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе, которые затем были объединены в компанию «Газметалл», 48% которой принадлежали «Газпроминвестхолдингу». А затем эта доля была по цене в $72 млн выкуплена у госкомпании, возглавляемой Усмановым, фирмой, также подконтрольной Усманову, — «Интерфин». Навальный считает эту цену сильно заниженной, саму сделку называет «гигантским многослойным конфликтом интересов» и настаивает, что речь идет именно о приватизации государственных активов. При этом председателем совета директоров «Газпрома», который предположительно понес ущерб от сделки Усманова, был в то время Дмитрий Медведев, подчеркивает Навальный.

Падва назвал ходатайство Навального «политическим заявлением» и высказал мнение, что показания Медведева не будут иметь никакого значения для процесса: подконтрольность ему фонда Навальный не доказал.

Следующим ходатайством Навальный просил суд вызвать вице-премьера Игоря Шувалова, которому Усманов в 2007 году дал взятку под видом возвращенного займа, полагает оппозиционер (его пост об этом от 2012 года истец также оспаривает). Также глава ФБК настаивал на вызове руководителей фонда «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, Алексея Четверткова и его учредителя Виталия Головачева: все они могли бы рассказать, кто действительно пользуется полученной недвижимостью.

«Я надеюсь, здесь-то мы с истцом сольемся в экстазе. Ведь Елисеев так и рвется в этот процесс. Он раздает интервью направо и налево, ему явно есть что сказать», — заявил Навальный. Однако представители Усманова возразили: «Нам что, всех однокурсников Медведева сюда вызвать?» Свидетелями на процессе, по мнению политика, также должны быть бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей (на его книге основывалось утвеждение Навального, что Усманов сидел за изнасилование) и бывший замминистра энергетики России Владимир Милов.

Все ходатайства судья Васина отклонила. Сторона истца, в свою очередь, просила суд допросить президента ИД «Коммерсантъ» Владимира Желонкина и шеф-редактора АО «Коммерсантъ» Сергея Яковлева. Он могли бы, по мнению адвоката Падвы, опровергнуть заявление Навального о цензуре в издании. Ее проявлением оппозиционер называл увольнение главного редактора журнала «Власть» Максима Ковальского и гендиректора ЗАО «Коммерсантъ-холдинг» Андрея Галиева после публикаций о нарушениях на выборах в 2011 году.

Ответчики поддержали ходатайство. Навальный напомнил, что Яковлев подписывал открытое письмо журналистов издания против Усманова. Тем не менее суд не счел нужным допрашивать представителей «Коммерсанта».

Без документов

Представители ФБК Вячеслав Гимади и Иван Жданов попросили суд приобщить к материалам дела выписки из Росреестра, на которых основывались заявления о передаче участка из расследования ФБК. Также они потребовали суд запросить у ведомства дополнительные документы, которые фонду Навального получить при подготовке расследования не удалось — в том числе договор пожертвования или дарения участка. Адвокат Падва парировал, что эти документы «надо было изучать раньше, пока вы расследование делали».

Сторона Навального добивалась приобщения к делу и статей, послуживших поводом к увольнению журналистов «Коммерсанта». Подтвердить уход Усманова от налогов, по словам Навального, могла бы отчетность его холдинга «Металлоинвест», которую суд, впрочем, изучать тоже не счел нужным. Как и интервью бизнесмена Бориса Березовского — в нем он рассказывал о покровительстве Медведева Усманову, которое, по версии Навального, помогло бизнесмену фактически приватизировать государственные предприятия.

После короткого перерыва судья Васина потребовала Навального и юристов ФБК поторопиться: например, просить вызова нескольких свидетелей в одном ходатайстве. «Скажите, что произошло, пока вы были в совещательной комнате? Мы нормально работали, почему вы начали так нас подгонять?», — поинтересовался Навальный.

За первые два с половиной часа заседания сторона Навального заявила 16 ходатайств; все их суд отклонил. «Истец предлагает нам доказать наши утверждения. Но как мы докажем, если нам даже в приобщении выписок из Росреестра отказано?», — пожал плечами оппозиционер. Позднее ответчики заявили судье отвод, обвинив ее в предвзятости. Васина среагировала с возмущением и обиженно заметила, что текст отвода явно был написан и распечатан заранее. Отводить сама себя она отказалась.

«Нам приходится оправдываться»

Факт передачи усадьбы площадью 4,3 га фонду «Соцгоспроект» истец не оспаривает, пояснил суду адвокат Падва. «Однако мы категорически возражаем против того, во-первых, что это была взятка, во-вторых — что взятка Медведеву, и что в-третьих — что этот фонд принадлежит Медведеву». К тому же ФБК серьезно завысил стоимость усадьбы, отметил адвокат — авторы расследования называли цифру в 5 млрд руб. Усманов ранее утверждал, что передача усадьбы фонду, близкому к Медведеву, была частью сложной сделки, в результате которой бизнесмен расширил свои владения на Рублевском шоссе на 12 га (подробно схему сделки описывал в интервью РБК один из ее участников, владелец компании «Группа Ист Инвест» Илья Гаврилов)

Приговор Усманову за изнасилование, о котором Навальный упоминал в одном из интервью, никогда не выносился — Усманов был осужден за мошенничество, и это решение спустя годы было отменено Верховным судом Узбекистана, напомнил Падва. Так или иначе, «неприлично называть человека преступником, если он почти сорок лет тому назад был осужден — судимость в любом случае была бы погашена». «Тем более в Узбекистане — Навальный должен знать, какое беззаконие тогда творилось в республике», — высказался Падва.

Когда представитель Усманова закончил давать объяснения по иску, суд предоставил Навальному право задать адвокатам истца вопросы. Почти все они остались без ответов: Падва заявил, что деталей отношений премьер-министра с Усмановым не знает, а раскрывать схемы сделок Усманова его представители не обязаны. «Происходит очевидное нарушение процессуального законодательства. На нас перекладывается бремя доказывания. Мы ставимся в положение, в котором нам, а не ответчику, приходится оправдываться», — вмешался в диалог еще один представитель Усманова, Николай Крылов. Поведение ответчиков и сам ход судебного процесса он назвал «хамским».

Позднее истцы предоставили суду множество документов — в том числе налоговую отчетность, а также договоры и выписки, раскрывающие суть сделки, частью которой было пожертвование земельного участка в фонд «Соцгоспроект». Представители ФБК нашли в бумагах несоответствия выпискам Росреестра и усомнились в их подлинности. Их ходатайство о назначении экспертизы документов суд отклонил.

Часть утверждений, которые Усманов счел порочащими, была не фактами, а лишь предположениями, и ФБК не заявлял об их истинности, заметил представитель фонда Вячеслав Гимади. Так, сама формулировка высказывания Навального о бизнесмене, который «по-моему, сидел то ли за изнасилование, то ли за мошенничество», подразумевает сомнение. Другие данные ФБК и Навальный установили не сами, а узнали из публикации Wall Street Journal — в частности, речь идет о взятке Шувалову. «Интересно, почему Усманов не подал в суд на это респектабельное издание?», — спросил оппозиционер.

«Я был бы очень рад, если бы вы признали, что ваши заявления — это просто предположения. Или что вам это приснилось, и вы опубликовали», — съязвил адвокат Падва.