В Белогорске военнослужащий убил офицера и двух солдат и сбежал с оружием

На стрельбище в городе Белогорск (Амурская область) военнослужащий одной из дислоцированных в регионе воинских частей расстрелял двух солдат и офицера, ранил еще одного сослуживца, после чего скрылся вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами, сообщает администрация Белогорска.
«Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности», — говорится в сообщении горадминистрации.
Правоохранительные органы просят жителей Белогорска сообщать о подозрительном лице в военной форме и с оружием по телефону 02.
По поручению губернатора Амурской области Александра Козлова, в Белогорске усилена охрана школ, больницы и административных зданий.
«Меры принимаются в целях избежания ситуаций, связанных с возможным захватом заложников. В случае, если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены», — говорится в сообщении администрации.
В Минобороны ТАСС пояснили, что при проведении плановых ночных стрельб один из солдат выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж, в результате чего трое человек погибли, а еще двое были ранены.
«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», - сказали в Минобороны.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»).
«В настоящее время на месте происшествия работают военные следователи, выясняются мотив и обстоятельства произошедшего, принимаются меры для установления местонахождения и задержания военнослужащего, открывшего огонь по своим сослуживцам», - говорится в сообщении СК.