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Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение
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Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение
Общество, 16:00
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Гендиректору «ВИМ-Авиа» предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу, рассказал его адвокат Михаил Воронин
Александр Кочнев (Фото: Татьяна Белякова / ТАСС)

Генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу предъявлено обвинение, сообщил РБК его адвокат, старший партнер КА «Юков и партнеры» Михаил Воронин.

«В 15:35 предъявили обвинение, скоро будет допрос», — сообщил он.

На вопрос РБК о предъявлении обвинения в мошенничестве гендиректору «ВИМ-Авиа» официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что «мы пока не комментируем».

Адвокат Екатерина Павловская, которая представляет интересы главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой, сообщила РБК, что ее клиентке также предъявлено обвинение.

О задержании Кочнева Следственный комитет объявил утром 28 сентября. Вместе с ним задержали и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву. Накануне Воронин заявил РБК, что в четверг его подзащитный попросил отложить дачу показаний в Следственном комитете из-за физического состояния после бессонной ночи.

Ранее СКР завел дело в отношении неназванных сотрудников «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами.

 

Авторы: Екатерина Костина, Любовь Алтухова, Мария Бондаренко, Маргарита Алехина.
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