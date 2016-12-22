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В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
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В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Конфликт вокруг «Матильды», 12:49
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В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Депутаты Госдумы, посмотревшие фильм, не нашли в нем сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих. Прокат картины Учителя, по их мнению, вызовет в обществе интерес к истории страны
Алексей Учитель после показа фильма «Матильда» для членов комитета по культуре Госдумы РФ и депутатов в кинозале ГУМа (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Комитет Госдумы по культуре подготовил специальное заявление по итогам просмотра фильма Алексея Учителя «Матильда» с призывом прекратить попытки его запрета. Об этом РБК рассказала первый зампред комитета, депутат от фракции «Справедливой России» Елена Драпеко.

Члены комитета по итогам просмотра «констатируют, что это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны».

«Особо хотим подчеркнуть, что фильм не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство, в том числе законодательство. направленно на защиту чувств верующих», — подчеркивается в проекте документа, который Драпеко показала РБК.

Депутаты призывают организовать широкий прокат фильма, это, по их мнению, вызовет «дополнительный интерес к страницам истории» России.

«В очередной раз депутаты комитета заявляют о недопустимости цензуры и нарушения конституционных прав граждан на свободу творчества и на участие в культурной жизни», — резюмируют авторы заявления.

По словам Драпеко, это консолидированная позиция комитета, поддержанная и его председателем, единороссом Станиславом Говорухиным. «Сейчас мы окончательно согласуем текст, и станет понятно, в какой форме комитет его распространит», — рассказала Драпеко.

Депутаты Госдумы, включая Говорухина, пришли в четверг, 28 сентября, на закрытый показ фильма Учителя. Фильм показали в ГУМе. Елена Драпенко от «Справедливой России» заявила по итогам показа РБК, что просмотр фильма поможет «примирить» общество и призвала россиян посмотреть ленту. Депутат Ярослав Нилов сказал, что не нашел в ленте оскорбления чувств верующих. Говорухин сказал РБК, что после просмотра фильма депутаты «стали относиться к Николаю II лучше».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Автор: Вера Холмогорова.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Госдума , «Матильда»
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