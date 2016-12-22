В Свердловской области при нападении с ножом погибли четыре человека

Судимый мужчина зарезал четверых человек и ранил еще одного в Свердловской области. По версии следователей, напавший испытывал личную неприязнь к жертвам, нападение он совершил в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Вблизи поселка Шамары в Свердловской области неизвестный напал с ножом на людей, при этом четыре человека погибли, еще один получил ранения и находится в реанимации. Как пояснили в СК, нападение произошло на почве личной неприязни.

«Было нападение одного человека на пятерых человек. Четверо из них [скончались]. Они доставлены в патологоанатомическое отделение. Один [пострадавший] госпитализирован в хирургическое отделение, прооперирован вчера», — рассказал РБК лечащий врач пострадавшего Антон Авдонин.

По его словам, пострадавший поступил в больницу 28 сентября «во второй половине дня». «49 лет мужчине. Непроникающее ранение грудной клетки слева, чувствует себя удовлетворительно», — пояснил врач.

Один из очевидцев, Кирилл Мясников, рассказал РБК, что при задержании нападавший оказал сопротивление. По его словам, мужчина бросился на сотрудника полиции «и ему выстрелили в ногу», добавил очевидец.

Следственное управление СК по Свердловской области сообщило, что задержан 54-летний ранее судимый житель поселка Шамары, ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). За совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

По версии следователей, у нападавшего с жертвами в течение длительного времени были «личные неприязненные отношения». В состоянии алкогольного опьянения он вызвал такси и приехал в деревню Гора на местное сельскохозяйственное предприятие. В это время в подсобном помещении обедали трое его знакомых. «Войдя в подсобное помещение, злоумышленник стал причинять ножом удары своим оппонентам, в результате чего двое человек погибли на месте. Третий пострадавший был ранен, и обвиняемый стал с ним разговаривать. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, с которым у обвиняемого также имелись неприязненные отношения. Увидев картину произошедшего, этот мужчина попытался убежать из помещения, но злоумышленник догнал его и также стал наносить ему удары ножом. От полученных повреждений данный потерпевший также скончался», — говорится в сообщении СК.

Одному из раненых в подсобном помещении удалось выбраться и обратиться в больницу. Он был прооперирован и выжил.

Нападавший направился в деревню Гора, где выманил еще одного мужчину, к которому также испытывал неприязнь, из дома и зарезал его. «Таким образом, от действий злоумышленника погибли четверо мужчин, 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Жизнь пятого потерпевшего была спасена благодаря своевременно оказанной ему квалифицированной медицинской помощи», — уточнили в СК.

Полицейские задержали мужчину в деревне Гора, он оказал сопротивление и против него применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранение в ногу.