Похищенную в СССР картину Айвазовского нашли в Швейцарии

Картину 1845 года «Вид на Ревель» сняли с торгов аукционного дома Koller, заявили в МВД. Ее похитили из музея Дмитровского кремля в 1976 году

Картина Ивана Айвазовского «Вид на Ревель»

Власти установили, что похищенная из музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 году картина Ивана Айвазовского «Вид на Ревель» выставлена на аукционе в Швейцарии. Ее оценочная стоимость составляет более $1 млн. МВД по каналам Интерпола обратилось к швейцарской полиции, картину сняли с торгов, говорится в сообщении официального представителя министерства Ирины Волк.

Она отметила, что картину собирались продать на торгах аукционного дома Koller. Пресс-служба МВД также распространила скриншот с сайта аукциона о лоте. Указано, что картина была написана в 1845 году, размер полотна — 59 см на 81 см.

Сейчас лот уже снят с торгов. Отмечается, что картину разыскивали сотрудники Национального бюро Интерпола при МВД с участием сотрудников Министерства культуры.

Фото: МВД РФ

Волк добавила, что власти намерены вернуть картину в Россию. Для этого сейчас проводится необходимая работа со швейцарской стороной.

Картины Айвазовского и других русских художников часто выставляются на торгах по всему миру. Так, в начале июня на аукционе Sotheby’s продали полотна Похитонова, Левитана, Боголюбова и других, среди них было семь работ Айвазовского. Написанную в 1868 году «Буксирную тележку на берегу и пловца в шалонах» продали за $414,5 тыс.

Тогда же на аукционе MacDougall’s выставили работы Серова, Шишкина, Коровина, Нестерова и других. На торгах русского искусства продали картины, скульптуры и иконы на $5,8 млн.