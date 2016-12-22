Получившего условный срок главу «БалтСтроя» обвинили в создании ОПГ

Приговоренный по «делу реставраторов» к условному сроку бизнесмен Дмитрий Сергеев был задержан ФСБ сразу после оглашения приговора и, по данным «Фонтанки», будет взят под стражу по другому делу

Дмитрий Сергеев (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, задержанный в понедельник в Петербурге после того, как Куйбышевский районный суд приговорил его к лишению свободы на 4,5 года условно, стал фигурантом нового дела, сообщает «Фонтанка».

По данным агентства, Следственный комитет ходатайствует о взятии Сергеева под стражу в качестве подозреваемого в создании организованной преступной группы (ОПГ) и трех случаях мошенничества.

Пресс-секретарь столичного Басманного суда Юнона Царева сообщила РБК, что следствие просит взять Сергеева под стражу до 29 октября.

«Ходатайство будет рассмотрено сегодня, когда соберутся все участники процесса», — добавила Царева.

По данным «Фонтанки», главе «БалтСтроя» предъявлено обвинение по тому же делу, в рамках которого весной 2017 года был задержан Андрей Каминов, директор ФГУП «Атэкс», получившего подряд на реконструкцию резиденции президента России в Ново-Огарево.

«Предварительный ущерб от действий преступного сообщества составил не менее 225 млн руб.», — сообщал в марте 2017 года СК.

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 августа признал Сергеева виновным в хищении государственных средств. Однако приговор оказался мягким: Сергеев получил всего 4,5 года условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. руб.

Согласно обнародованным в суде данным, Сергеев дал следствию показания, изобличающие других фигурантов, главным из которых является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.