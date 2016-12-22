Получившего условный срок главу «БалтСтроя» обвинили в создании ОПГ

Директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, задержанный в понедельник в Петербурге после того, как Куйбышевский районный суд приговорил его к лишению свободы на 4,5 года условно, стал фигурантом нового дела, сообщает «Фонтанка».
По данным агентства, Следственный комитет ходатайствует о взятии Сергеева под стражу в качестве подозреваемого в создании организованной преступной группы (ОПГ) и трех случаях мошенничества.
Пресс-секретарь столичного Басманного суда Юнона Царева сообщила РБК, что следствие просит взять Сергеева под стражу до 29 октября.
«Ходатайство будет рассмотрено сегодня, когда соберутся все участники процесса», — добавила Царева.
По данным «Фонтанки», главе «БалтСтроя» предъявлено обвинение по тому же делу, в рамках которого весной 2017 года был задержан Андрей Каминов, директор ФГУП «Атэкс», получившего подряд на реконструкцию резиденции президента России в Ново-Огарево.
«Предварительный ущерб от действий преступного сообщества составил не менее 225 млн руб.», — сообщал в марте 2017 года СК.
Куйбышевский районный суд Петербурга 28 августа признал Сергеева виновным в хищении государственных средств. Однако приговор оказался мягким: Сергеев получил всего 4,5 года условно. Он также должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. руб.
Согласно обнародованным в суде данным, Сергеев дал следствию показания, изобличающие других фигурантов, главным из которых является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.