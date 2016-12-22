Синоптики пообещали москвичам коренной перелом в погоде

В первые дни осени в Москве и регионе ожидается теплая погода, рассказали синоптики. Температура выше плюс 20 градусов продержится несколько дней подряд, однако надеяться на затяжное тепло москвичам также не стоит

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

В начале сентября в Москву вернется теплая погода, которая продержится в столичном регионе несколько дней, об этом РБК рассказал замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.



«В начале сентября в столице потеплеет. Все-таки тепло по Европе есть, и антициклон над Европой стоит, поэтому ждем выход этого тепла и к нам. Уже завтра ожидается переменная облачность, без осадков», — заявил он.

По словам Цыганкова, плавно потеплеет и 31 августа, и 1 сентября — в эти дни температура составит плюс 20–22 градуса, однако ночью столбик термометра по-прежнему не будет достигать и 10 градусов. «По области до плюс 4, однако с понедельника мы ждем потепление и ночью», — добавил эксперт.

О том, что начала осенней погоды в Москве пока ждать не стоит, заявил и ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Сентябрь стартует с хороших позиций, и мы не ожидаем погружения в осень», — заявил он.

«Начиная с завтрашнего дня., наметится коренной перелом в атмосфере, и мы начнем выбираться из этой арктической ямы холода. Это произойдет благодаря влиянию скандинавского антициклона», — сообщил Тишковец. По его словам, в ближайшие трое суток погода в Москве будет достаточно комфортной и солнечной, без осадков.

«В среду, 30 августа, температура воздуха составит 17–22 градуса выше нуля, 31 августа и 1 сентября — плюс 19–24», — рассказал специалист, отметив, что в сентябре ситуация с погодой будет «достаточно оптимистичная в температурном плане».

Накануне, 28 августа, в Гидрометцентре также рассказали РБК о теплой погоде в первые дни сентября, однако там подчеркнули, что москвичам «не нужно возлагать большие надежды на бабье лето». «Лето уже завершилось», — заключила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.