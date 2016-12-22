Ректора РГГУ уволили через год после назначения

С ректором РГГУ Евгением Ивахненко расторгли контракт через год после назначения. «Контракт прерван», — сообщил он РБК. Причины решения Минобрнауки не известны

Евгений Ивахненко (Фото: Пресс-служба РГГУ / ТАСС)

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Ивахненко уволен с должности. Об этом он сообщил РБК.

«Подтверждаю увольнение по приказу министра образования, то есть контракт прерван. [О причинах] говорить ничего не хочу», — сказал он.

По словам Ивахненко, за время его работы показатели университета улучшились. «Университет сейчас имеет хорошие показатели, существенно выше, чем те, что были полтора года [назад], и по финансам, и по мониторингу, и по другим направлениям. До этого, к примеру, три года не выплачивали отпускные», — сказал бывший ректор. Следующий руководитель вуза будет «в других условиях», добавил он.

​Временно исполняющим обязанности главы вуза будет директор Историко-архивного института, первый проректор по учебной работе РГГУ Александр Безбородов, рассказал Ивахненко РБК.

Евгений Ивахненко, тогда бывший завкафедрой социальной философии, был назначен ректором РГГУ 3 марта 2016 года. На позицию ректора его рекомендовал назначить ученый совет вуза. До Ивахненко вуз с 2006 года в течение двух сроков возглавлял Ефим Пивовар, который ушел с должности в силу возраста.

Экс-министр образования Дмитрий Ливанов говорил, что новому ректору предстоит консолидировать коллектив и вместе с учеными РГГУ выработать программу развития на ближайшие пять лет.

Голосование в ученом совете вуза за нового ректора было связано со скандалом. В феврале 2016 года преподаватели вуза опубликовали в Facebook открытое письмо, в котором говорилось, что членов ученого совета вызывали в Минобрнауки и просили не голосовать за Андрея Хазина.

Автором письма был директор Института филологии и истории РГГУ Павел Шкаренков. Ивахненко тогда заявлял, что это «ставит весь избирательный процесс под угрозу, а репутацию РГГУ делает скандальной».

Уже после назначения Ивахненко из Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ ушли ведущие преподаватели. Причиной ухода они назвали кадровую политику Ивахненко. Он собирался оптимизировать штат института в целях экономии средств с перераспределением дополнительной нагрузки на оставшихся преподавателей, говорила РБК преподаватель психолингвистики, кандидат наук Марина Новикова-Грунд

Евгений Ивахненко в 1979 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности «инженер-энергетик». Служил в Вооруженных силах до 1989 года, уволился в звании майора.

В 1988 году окончил философский факультет Киевского государственного университета, с 1990 по 2003 год работал в Кабардино-Балкарском государственном университете. В 2003 году пришел в РГГУ на позицию профессора философии. С 2007 года был заведующим кафедрой социальной философии философского факультета РГГУ.