Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке прогноза урагана в Москве

Надзорное ведомство назвало неточный прогноз погоды одной из причин последствий урагана в Москве в мае, при котором погибли 16 человек. Прокуратура также раскритиковала систему мониторинга загрязнения окружающей среды

Сергей Донской (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Генпрокуратура обвинила главу Минприроды Сергея Донского в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В прокуратуре напомнили, что 29 мая в Москве и Московской области прошел ураган, жертвами которого стали 16 человек и еще около 200 получили ранения. Ущерб от него, по словам Куренного, составил около 200 млн руб.

Шторм сопровождался сильным дождем, градом и ветром, достигавшим скорости 30 м/с. «Одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ «Центральное УГМС», — заявил Куренной. По оценке синоптиков, порывы ветра в регионе не должны были первысить17–22 м/с. ФГБУ входит в состав Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), которая подчиняется Минприроды. В связи с этим Генпрокуратура попросила Донского заняться «повышением точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям».

По словам Куренного, в ведомстве также рекомендовали Донскому усилить контроль над Росгидрометом в области формирования сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением. Мониторинг атмосферного воздуха не проводится в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе и Алтайском крае, заявили в надзорном ведомстве. В трети городов России стационарные посты государственной сети наблюдений не соответствуют нормативам, из остальных пунктов наблюдения всего лишь ​7% способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы, заявил Куренной. Кроме того, только 54 вида вредных элементов из 160 (определены распоряжением правительства) отслеживаются в российских городах.

Куренной также обвинил Минприроды в том, что оно не принимало должных мер по совершенствованию наблюдательной сети, хотя об этом просили метеорологи.

«Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы», — сказали газете в Минприроды, добавив, что не комментируют «служебную переписку». В Росгидромете на запрос не ответили.