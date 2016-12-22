Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган, сопровождавшийся дождем с грозами. Шквалистый ветер повалил несколько сотен деревьев и стал причиной гибели нескольких человек. Первые последствия урагана в столичном регионе — в обзоре РБК

Днем 29 мая столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в течение всего дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и градом, а также сильный ветер с порывами до 22 м/с. Резкое ухудшение погоды наступило около 15:00 мск, с этого момента в соцсетях начало появляться множество сообщений о последствиях ураганного ветра, который стал причиной разрушений и гибели людей в разных районах столицы.

Жертвы

Параллельно с этим начали поступать сообщения о жертвах. Первый человек погиб на площади Джавахарлала Неру на юго-западе столицы — на него упало дерево, позднее стало известно о девушке, которая погибла возле одного из павильонов ВВЦ — она скончалась от травм, полученных после падения дерева. В течение часа количество жертв урагана росло, и в 17:10 мск источники МЧС сообщали агентствам уже о шести погибших, причем, по данным «Интерфакса», скончались пострадавшие на Кировоградской улице, Андреевской набережной и в районе станции метро «Университет», а по информации ТАСС — на Преображенской улице, в Измайловском районе и на Ломоносовском проспекте.

В 18:40 мск столичный департамент здравоохранения подтвердил гибель 11 человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально разобраться по всем фактам гибели людей, а центральному аппарату СК взять ход проверок на контроль.

Столичный мэр Сергей Собянин в своем Twitter написал, что за медицинской помощью в Москве из-за урагана обратились более 40 человек. Н​а данный момент городские службы сообщают о 70 пострадавших, их количество также продолжает расти.

Как минимум один погибший есть в Московской области: как сообщили в Следственном комитете России, в городе Раменское дерево упало на 11-летнюю девочку, которая скончалась на месте от полученных травм.

Кроме того, по данным ТАСС, металлический лист, сорванный ветром во время урагана, насмерть придавил человека в Красногорске. По данным «Интерфакса», всего в результате урагана в Подмосковье пострадали не менее 25 человек, часть из них оказались в реанимации.

По данным «Интерфакса», сегодняшний ураган унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в столице. До этого момента самым разрушительным был ураган, прошедший в ночь на 21 июня 1998 года, когда погибли девять и пострадали 165 человек.

Транспорт

Поваленные деревья стали причиной остановок транспорта по всему городу. Приостановлено движение электричек на Рижском направлении, по состоянию на 19:45 оно до сих пор не восстановлено. Трудности возникли на Ярославском, Курском, Белорусском и Киевском направлениях. Кроме этого было заблокировано движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. К 19:00 мск движение поездов на всех направлениях Московской железной дороги было полностью восстановлено.



Возникли проблемы и у Московского метрополитена: из-за упавшего на пути дерева были закрыты станции метро «Филевский парк» и «Пионерская». К 18:30 мск московское метро и Московское центральное кольцо также возобновили работу в нормальном режиме.

Деревья, упавшие из-за шквалистого ветра, заблокировали выезд с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9. По данным «РИА Новости», порывами ветра были повалены несколько сосен, которые упали на дорогу, перегородив выезд нескольким «представительским» автомобилям, находившимся на парковке.

По данным «Яндекс.Пробки», ураганный ветер стал причиной резкого скачка загруженности на дорогах Москвы: за полчаса пробки в Москве выросли сразу с 4 до 6 баллов. «Аномальные пробки», по данным сервиса, были зафиксированы на Октябрьском проспекте, Новорязанском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Москву накрыл ураган Видео: Телеканал РБК

Разрушения

Ураган стал причиной повреждений зданий и строительной техники.

Так, в Истринском районе обрушилась пирамида возле деревни Козенки. Высота разрушенной пирамиды, которая была построена в рамках исследования, посвященного влиянию пирамид на окружающую среду, составляла 44 метра. В 1999 году она обошлась своему владельцу Александру Голоду в $1 млн. Жертв и пострадавших при обрушении удалось избежать. Голод рассказал, что на ее месте планируется построить новую. «Проект готов, средства на возведение — около $3–4 млн — есть. Новая пирамида с сопутствующей инфраструктурой в едином архитектурном решении может быть завершена до конца года», — уточнил он в разговоре с РБК.

В результате урагана также сорвало крышу Сенатского дворца в Кремле — рабочей резиденции российского президента, а на стройке ЖК «Люберецкий» в подмосковных Люберцах упал башенный кран компании-застройщика ГК «ПИК».

Как рассказали РБК в компании, работы в это время из-за штормового предупреждения были приостановлены, персонал эвакуирован со стройплощадки. Жертв удалось избежать.

https://www.instagram.com/p/BUrXI9SgzL7/

В страховых компаниях отмечают, что большинство обращений к ним связаны с повреждениями автомобилей. «Крупных убытков пока не заявляли. В основном — разбитые стекла, поцарапанные лакокрасочные покрытия», — сказал РБК замгенерального директора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Аналогичную ситуацию отмечают и в «АльфаСтраховании». «От жителей Москвы и Подмосковья уже поступило более ста звонков. В основном это клиенты по автострахованию и страхованию загородных строений», — сказал РБК официальный представитель компании Юрий Нехайчук.