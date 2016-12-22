Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Тема дня
Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент 18:40 Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек 18:43 В Истринском районе Подмосковья из-за урагана обрушилась пирамида 17:32 Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве 18:30 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран 17:59
Лента новостей 20:01 МСК
Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» Политика, 19:44 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США Технологии и медиа, 19:36 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет Общество, 19:35 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата Политика, 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Политика, 19:26 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Бизнес, 19:23 Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне Политика, 19:14 «Барселона» оценила своего вратаря в €180 млн Спорт, 19:14 Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве Общество, 19:13 Путин объяснил визит Ле Пен в Москву Политика, 19:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,45 Продажа 56,52 EUR НАЛ. 63,15 63,20 Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок Общество, 18:55 Город-сайт: как в мире создаются технопарки Фотогалерея, 18:48 Путин пригласил Макрона приехать и провести в Москве «несколько недель» Политика, 18:44 Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек Общество, 18:43 Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент Общество, 18:40 Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве Финансы, 18:30 СК заявил о гибели семи человек при урагане в Москве Общество, 18:26 Навальный рассказал об источниках состояния Усманова Политика, 18:15 Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа Политика, 18:14 Наследники Европы: как излечить россиян от ностальгии по империи Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Мнение, 18:13 СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве Общество, 18:04 МИД призвал россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории Политика, 18:01 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран Бизнес, 17:59 СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам Политика, 17:55 СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве Общество, 17:54 Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Бизнес, 17:40 Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве Общество, 17:36
Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент
Материалы по теме Страховщики заявили о массовых обращениях из-за урагана в Москве СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве
18:40
Артем Солодков, Юлия Сапронова
Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган, сопровождавшийся дождем с грозами. Шквалистый ветер повалил несколько сотен деревьев и стал причиной гибели нескольких человек. Первые последствия урагана в столичном регионе — в обзоре РБК

Днем 29 мая столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в течение всего дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и градом, а также сильный ветер с порывами до 22 м/с. Резкое ухудшение погоды наступило около 15:00 мск, с этого момента в соцсетях начало появляться множество сообщений о последствиях ураганного ветра, который стал причиной разрушений и гибели людей в разных районах столицы.

Жертвы

Параллельно с этим начали поступать сообщения о жертвах. Первый человек погиб на площади Джавахарлала Неру на юго-западе столицы — на него упало дерево, позднее стало известно о девушке, которая погибла возле одного из павильонов ВВЦ — она скончалась от травм, полученных после падения дерева. В течение часа количество жертв урагана росло, и в 17:10 мск источники МЧС сообщали агентствам уже о шести погибших, причем, по данным «Интерфакса», скончались пострадавшие на Кировоградской улице, Андреевской набережной и в районе станции метро «Университет», а по информации ТАСС — на Преображенской улице, в Измайловском районе и на Ломоносовском проспекте.

В 18:40 мск столичный департамент здравоохранения подтвердил гибель 11 человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально разобраться по всем фактам гибели людей, а центральному аппарату СК взять ход проверок на контроль.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

Столичный мэр Сергей Собянин в своем Twitter написал, что за медицинской помощью в Москве из-за урагана обратились более 40 человек. Н​а данный момент городские службы сообщают о 70 пострадавших, их количество также продолжает расти.

Как минимум один погибший есть в Московской области: как сообщили в Следственном комитете России, в городе Раменское дерево упало на 11-летнюю девочку, которая скончалась на месте от полученных травм.

Кроме того, по данным ТАСС, металлический лист, сорванный ветром во время урагана, насмерть придавил человека в Красногорске. По данным «Интерфакса», всего в результате урагана в Подмосковье пострадали не менее 25 человек, часть из них оказались в реанимации.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

По данным «Интерфакса», сегодняшний ураган унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в столице. До этого момента самым разрушительным был ураган, прошедший в ночь на 21 июня 1998 года, когда погибли девять и пострадали 165 человек.

Транспорт

Поваленные деревья стали причиной остановок транспорта по всему городу. Приостановлено движение электричек на Рижском направлении, по состоянию на 19:45 оно до сих пор не восстановлено. Трудности возникли на Ярославском, Курском, Белорусском и Киевском направлениях. Кроме этого было заблокировано движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. К 19:00 мск движение поездов на всех направлениях Московской железной дороги было полностью восстановлено.

Возникли проблемы и у Московского метрополитена: из-за упавшего на пути дерева были закрыты станции метро «Филевский парк» и «Пионерская». К 18:30 мск московское метро и Московское центральное кольцо также возобновили работу в нормальном режиме.

Деревья, упавшие из-за шквалистого ветра, заблокировали выезд с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9. По данным «РИА Новости», порывами ветра были повалены несколько сосен, которые упали на дорогу, перегородив выезд нескольким «представительским» автомобилям, находившимся на парковке.

По данным «Яндекс.Пробки», ураганный ветер стал причиной резкого скачка загруженности на дорогах Москвы: за полчаса пробки в Москве выросли сразу с 4 до 6 баллов. «Аномальные пробки», по данным сервиса, были зафиксированы на Октябрьском проспекте, Новорязанском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Москву накрыл ураган
Видео: Телеканал РБК

Разрушения

Ураган стал причиной повреждений зданий и строительной техники.

Так, в Истринском районе обрушилась пирамида возле деревни Козенки. Высота разрушенной пирамиды, которая была построена в рамках исследования, посвященного влиянию пирамид на окружающую среду, составляла 44 метра. В 1999 году она обошлась своему владельцу Александру Голоду в $1 млн. Жертв и пострадавших при обрушении удалось избежать. Голод рассказал, что на ее месте планируется построить новую. «Проект готов, средства на возведение — около $3–4 млн — есть. Новая пирамида с сопутствующей инфраструктурой в едином архитектурном решении может быть завершена до конца года», — уточнил он в разговоре с РБК.

В результате урагана также сорвало крышу Сенатского дворца в Кремле — рабочей резиденции российского президента, а на стройке ЖК «Люберецкий» в подмосковных Люберцах упал башенный кран компании-застройщика ГК «ПИК».

Как рассказали РБК в компании, работы в это время из-за штормового предупреждения были приостановлены, персонал эвакуирован со стройплощадки. Жертв удалось избежать.

https://www.instagram.com/p/BUrXI9SgzL7/

В страховых компаниях отмечают, что большинство обращений к ним связаны с повреждениями автомобилей. «Крупных убытков пока не заявляли. В основном — разбитые стекла, поцарапанные лакокрасочные покрытия», — сказал РБК замгенерального директора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

На машину упало дерево. Что делать?

Аналогичную ситуацию отмечают и в «АльфаСтраховании». «От жителей Москвы и Подмосковья уже поступило более ста звонков. В основном это клиенты по автострахованию и страхованию загородных строений», — сказал РБК официальный представитель компании Юрий Нехайчук. 

Теги
Москва, ураган
Другие материалы РБК
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Салон экспортной версии советского «Москвича-2140SL» (фото)
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку