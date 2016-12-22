Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика

Фото: Facebook

26 мая полиция задержала в Москве 10-летнего мальчика, декламировавшего «Гамлета» в районе метро «Арбатская». Ребенка заподозрили в попрошайничестве, силой посадили в машину и доставили в ОВД. Видео, опубликованное свидетельницами инцидента, быстро разошлось по СМИ и социальным сетям, на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить полицейских за превышение полномочий, о случившемся высказались детский омбудсмен и пресс-секретарь президента

Что случилось

Вечером 26 мая на улице Воздвиженка, рядом со станцией метро «Арбатская», сотрудники полиции задержали 10-летнего мальчика, читавшего отрывки из пьесы Шекспира «Гамлет». Видео с задержанием опубликовали в своем Facebook свидетельница инцидента Люся Штейн и активистка Ирина Яценко (запись содержит обсценную лексику). На кадрах видно, как полицейские волокут ребенка в машину, игнорируя его сопротивление и крики о помощи. Трое сотрудников полиции отвезли ребенка в ОВД «Арбат», куда позже приехали его родители.

Где в момент задержания были родители

По словам отца, ребенок не находился на улице один. Во время чтения сыном «Гамлета» его супруга — мачеха ребенка — стояла в нескольких метрах от него. «Жена сидела, читала книгу, а ребенок декламировал «Гамлета». Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», — сообщил он. Скавронски отметил, что полицейские вели себя грубо и ругались матом.

Имеют ли право сотрудники полиции задерживать детей? Полиция имеет право задерживать и доставлять в участок лиц, не достигших совершеннолетия. Согласно ст.14 Федерального закона «О полиции» в случае задержания несовершеннолетнего сотрудник обязан уведомить об этом его родителей или законных представителей. Задержать ребенка могут за антиобщественное поведение — «действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц», которые не влекут за собой административную или уголовную ответственность. Также сотрудники полиции могут доставить в отделение любого ребенка, которого обнаружат без сопровождения родителей в ночное время (23:00–7:00 в Москве) в общественном месте — на улице, стадионе, в парке, сквере, в автобусе и в метро. В некоторых случаях сотрудники полиции имеют право применять физическую силу к несовершеннолетнему — для пресечения правонарушения, а также при сопротивлении задержанию.

Составление протоколов

Сразу после задержания мальчика в ОВД приехали его родители. В сообщении ГУ МВД по Москве говорится, что «около 22 часов мальчик был передан его отцу». На Скавронски был составлен протокол об административном правонарушении по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. На его супругу — протокол за неповиновение сотруднику полиции.

Вечером в ОВД приехал председатель общественного совета при МВД и адвокат Анатолий Кучерена. На видеозаписи, опубликованной Ириной Яценко, Кучерена просматривает материалы дела, говорит с родителями ребенка и полицейскими. Мачеха с ребенком покинули отделение ближе к полуночи, мальчику были принесены извинения.

Реакция

На следующий день после инцидента СК начал доследственную проверку обстоятельств задержания. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала «разобраться во всем обязательно». Позже на официальном сайте детского омбудсмена появился призыв к «объективному и всестороннему изучению инцидента». Кузнецова также заявила о недопустимости спекуляций на таких случаях: «Любая история, в которой задействован ребенок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе случившегося, но отдельного доклада по этой теме не было, так как инцидент «не относится к президентской повестке дня». Песков также не смог ответить на вопрос о реакции своего начальника, поскольку это «вопрос работы правоохранительных органов».

На сайте Change.org создана онлайн-петиция с требованием уволить сотрудников полиции, задержавших мальчика, за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Ее подписали более 21 тыс. человек.

Не первый случай

7 мая журналист Александр Минкин опубликовал видео, в котором этот же мальчик читает «Гамлета» в районе Старого Арбата. «Такого я не видел нигде и никогда. Мальчишка на Арбате читает монолог Гамлета «Быть или не быть». Рядом другие зарабатывали брейк-дансом и тверком. Но мой герой — этот Гамлет», — написал Минкин под видео на своей странице в Facebook.