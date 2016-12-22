СМИ сообщили о трёх жертвах урагана в Москве

Во время урагана в Москве, по неподтвержденным данным, погибли три человека. Официально информация пока не подтверждена

В результате урагана в Москве от поваленных деревьев погибло два человека, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Около 15.50 на ВВЦ в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — сказал он.

Также агентство сообщило о гибели мужчины в результате падения дерева при урагане на юго-западе Москвы. «В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил другой источник «Интерфакса.»

Кроме того, по неподтвержденным данным, есть еще один человек, пострадавший от упавшего на улице Москвы дерева. «По предварительной информации мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — сказал источник «Интерфакса», отметив, что инцидент произошел также в юго-западной части города.



РИА «Новости» сообщает, о погибшем в результате урагана около метро «Университет». «Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Официально пока информация о погибших и пострадавших во время урагана не подтверждена.