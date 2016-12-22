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Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку
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Павел Казарновский, Полина Звездина
Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Сдача ЕГЭ в школе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Школьников обяжут сдавать иностранный язык в рамках Единого государственного экзамена с 2022 года, рассказала министр образования Ольга Васильева. С 2020 года предложение протестируют на регионах

Иностранный язык с 2022 года станет обязательным предметом единого госэкзамена, который школьники должны сдавать для получения аттестата. Об этом в рамках заседания Ситуационно-информационного центра (СИЦ) Рособрнадзора сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

«В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной. А с 2020 года она пойдет у нас в штатном режиме по нескольким регионам как пилот», — рассказала министр, передает корреспондент РБК.

Васильева также напомнила, что в 2017 году Минобрнауки убрало тестовые части во всех предметах, кроме иностранного языка. «Страна медленно, но верно готовится к ЕГЭ по иностранному языку», — добавила она.

Таким образом, иностранный язык в 2022 году станет четвертым обязательным предметом для аттестации. Ранее, 18 мая, Васильева сообщила, что история станет обязательным предметом ЕГЭ с 2020 года. Пока что, на 2017 год, обязательными предметами являются только русский язык и математика.

Заседание СИЦ приурочено к старту основного периода ЕГЭ: в понедельник, 29 мая, в России прошли экзамены по географии и информатике. Географию решили сдавать 21,5 тыс. выпускников, информатику — 65,5 тыс. По словам Васильевой, внештатная ситуация наблюдается только в поселке Зеленогорский Ставропольского края, где из-за плохих погодных условий 42 выпускника не смогли сдать экзамен. Для них ЕГЭ перенесут на резервный день. «Все остальное идет так, как должно было идти», — заключила она (цитата по «РИА Новости»).

Сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным с 2022 года обещал еще бывший министр образования Дмитрий Ливанов. В 2015 году он говорил, что этому будет предшествовать «серьезная программа повышения качества преподавания иностранных языков в школе». 

Теги
ЕГЭ, школа, иностранный язык, министр образования Ольга Васильева
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