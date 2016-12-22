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Сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о проблемах с вылетами из аэропортов Москвы
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Сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о проблемах с вылетами из аэропортов Москвы
Проблемы «ВИМ-Авиа», 21:40
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Сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о проблемах с вылетами из аэропортов Москвы
Сотрудники компании «ВИМ-Авиа» сообщают о проблемах с вылетом самолетов компании из Внуково и Домодедово. В московских аэропортах утверждают, что препятствий «ВИМ-Авиа» не чинят, и объясняют задержки разными причинами
Самолет «ВИМ-Авиа» в аэропорту Внуково. 28 сентября 2017 года (Фото: Татьяна Белякова / ТАСС)

Пассажиры авиарейса «ВИМ-Авиа» по маршруту Москва — Певек уже около суток не могут вылететь из Внуково. Об этом РБК рассказал источник в администрации аэропорта Внуково.

Компания «ВИМ-Авиа» столкнулась с отказом и другого московского аэропорта, Домодедово, который не стал выпускать самолет «ВИМ-Авиа». Об этом сообщило «РИА Новости» ​со ссылкой на представителя авиаперевозчика. «В настоящий момент Домодедово не выпускает борт Boeing 777, находящийся у «ВИМ-Авиа» в лизинге, который должен направиться в Сингапур», — сказал собеседник агентства. Он также подчеркнул, что «ВИМ-Авиа» полностью оплатила услуги лизинга и согласовала «все формальности».

Накануне, 27 сентября, во Внуково с 6 утра до 9 вечера ждали вылета другого рейса «ВИМ-Авиа» по маршруту Москва — Благовещенск, рассказал РБК бортпроводник авиакомпании. «Люди отказались выходить из самолета Boeing 777, когда их попросили пересесть в более экономичный Boeing 757. Самолет вылетел в 9 вечера», — рассказал РБК бортпроводник авиакомпании. Руководство компании отстранили от полетов, всем занимаются представители Росавиации, отметил РБК еще один сотрудник «ВИМ-Авиа».

Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
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При этом в пресс-службах Внуково и Домодедово РБК сообщили, что задержки вылетов связаны не с отказом аэропортов выпускать самолеты «ВИМ-Авиа», а обусловлены иными причинами. Так, например, в пресс-службе Внуково РБК сообщили, что самолет в рамках рейса Москва —Певек​​ еще не прибыл в аэропорт, именно с этим связана задержка его вылета.

Пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила РБК, что информация о том, что аэропорт отказывается выпускать самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» является «дезинформацией», а решение не выпускать указанный рейс вызвано решением Росавиации. «Со стороны аэропорта ограничений не было и нет. Сегодня [28 сентября ] 5 бортов из Домодедово по заявке авиакомпании уже выпустили. При этом аэропорт не получает оплату за услуги наземных служб. На вылет этого Boeing 777 отсутствует подтверждение регулятора», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский был недоступен для комментариев на момент публикации заметки.

Десятки рейсов «ВИМ-Авиа» с вылетом по России и по международным направлениям были задержаны в Домодедово 22 сентября. Росавиация сообщила, что эти задержки связаны с неурегулированной задолженностью компании перед топливозаправочными организациями. Одной из причин финансовых проблем компании в ведомстве назвали то, что «ВИМ-Авиа» взяла в лизинг дальнемагистральные самолеты, такие как Airbus А330 и Boeing 777, но не рассчитала свои силы по их обслуживанию.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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Через четыре дня, 26 сентября, авиакомпания сообщила о прекращении чартерных рейсов. Однако уже на следующий день Минтранс провел заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании и договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа».

После этого 28 сентября глава Минтранса Максим Соколов назвал главной задачей ведомства организацию перевозки тех пассажиров, которые должны возвращаться из отпуска рейсами «ВИМ-Авиа». Вторым в списке приоритетов Соколов назвал выполнение регулярных рейсов на внутренних и международных линиях и третьим пунктом стратегии по нормализации ситуации с «ВИМ-Авиа» он назвал выполнение запланированных чартерных рейсов, на которые уже были проданы билеты.

Авторы: Дмитрий Серков, Мария Истомина, Илья Немченко, Наталья Демченко.
Теги: Внуково , Домодедово , «ВИМ-Авиа»
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