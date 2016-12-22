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Поклонская заявила о лишении прокуроров гражданства из-за «Матильды»
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Поклонская заявила о лишении прокуроров гражданства из-за «Матильды»
Конфликт вокруг «Матильды», 18:21
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Поклонская заявила о лишении прокуроров гражданства из-за «Матильды»
Прокуроры в Крыму ослушались рекомендаций «не реагировать» на ситуацию вокруг «Матильды», их уволили и лишили гражданства, рассказала депутат. Поклонская добавила, что уволенные сотрудники останутся в России
Наталья Поклонская (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что некоторые «принципиальные прокуроры» в Крыму выступили против показа фильма Алексея Учителя «Матильда» вопреки «неофициальному пожеланию» этого не делать, сообщила РБК пресс-служба депутата.

«Сегодня они пострадали за такую же [как во время референдума в Крыму] принципиальную позицию по защите нашей Родины и людей. Вплоть до лишения гражданства. Это помимо их увольнения из органов прокуратуры, которая в свое время сохранилась и выстояла именно благодаря таким сотрудникам», — заявила Поклонская. Она добавила, что лишить их гражданства распорядилось руководство прокуратуры.

Депутат напомнила, что на Украине на крымских прокуроров завели уголовные дела. «На Украину они вернутся только в тюрьму. Сейчас они все со мной и останутся в России у себя на Родине! Позиция нашего президента в том, что ни один сотрудник не пострадает», — добавила она.

РБК направил запрос в прокуратуру Республики Крым.

Поклонская выступает против проката «Матильды», она настаивает, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как последний российский император Николай II был прославлен в лике святых как страстотерпец.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

От проката картины отказался ряд кинотеатров, включая объединенную сеть «Формула кино» и «Синема Парк». Руководство сети объяснило РБК, что решение было принято на фоне угроз от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь». Ее лидера Александра Калинина неоднократно задерживали, а 23 сентября он был арестован Таганским судом Москвы до 22 ноября. Против него расследуется уголовное дело о принуждении кинотеатров не показывать «Матильду». Калинин своей вины не признает.

Министр культуры Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны активистов на кинотеатры — такие действия являются «чистой воды беззаконием и цензурой», подчеркнул он. Министр добавил, что смотрел фильм и не нашел в нем ничего оскорбительного. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт, может, и от чистого сердца», — заявил он.

Адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин в комментарии РБК 25 сентября охарактеризовал ситуацию вокруг «Матильды» как «испытание дремучей поклонщиной».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Авторы: Вера Холмогорова, Андрей Гатинский.
При участии: Илья Немченко.
Теги: Крым , Наталья Поклонская , «Матильда» , Прокурор
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