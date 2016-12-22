Поклонская заявила о лишении прокуроров гражданства из-за «Матильды»

Прокуроры в Крыму ослушались рекомендаций «не реагировать» на ситуацию вокруг «Матильды», их уволили и лишили гражданства, рассказала депутат. Поклонская добавила, что уволенные сотрудники останутся в России

Наталья Поклонская (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что некоторые «принципиальные прокуроры» в Крыму выступили против показа фильма Алексея Учителя «Матильда» вопреки «неофициальному пожеланию» этого не делать, сообщила РБК пресс-служба депутата.

«Сегодня они пострадали за такую же [как во время референдума в Крыму] принципиальную позицию по защите нашей Родины и людей. Вплоть до лишения гражданства. Это помимо их увольнения из органов прокуратуры, которая в свое время сохранилась и выстояла именно благодаря таким сотрудникам», — заявила Поклонская. Она добавила, что лишить их гражданства распорядилось руководство прокуратуры.

Депутат напомнила, что на Украине на крымских прокуроров завели уголовные дела. «На Украину они вернутся только в тюрьму. Сейчас они все со мной и останутся в России у себя на Родине! Позиция нашего президента в том, что ни один сотрудник не пострадает», — добавила она.

РБК направил запрос в прокуратуру Республики Крым.

Поклонская выступает против проката «Матильды», она настаивает, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как последний российский император Николай II был прославлен в лике святых как страстотерпец.

От проката картины отказался ряд кинотеатров, включая объединенную сеть «Формула кино» и «Синема Парк». Руководство сети объяснило РБК, что решение было принято на фоне угроз от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь». Ее лидера Александра Калинина неоднократно задерживали, а 23 сентября он был арестован Таганским судом Москвы до 22 ноября. Против него расследуется уголовное дело о принуждении кинотеатров не показывать «Матильду». Калинин своей вины не признает.

Министр культуры Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны активистов на кинотеатры — такие действия являются «чистой воды беззаконием и цензурой», подчеркнул он. Министр добавил, что смотрел фильм и не нашел в нем ничего оскорбительного. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт, может, и от чистого сердца», — заявил он.

Адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин в комментарии РБК 25 сентября охарактеризовал ситуацию вокруг «Матильды» как «испытание дремучей поклонщиной».