Генпрокуратура нашла нарушения при расселении ветхого жилья в 40 регионах

Массовые нарушения программы расселения аварийного жилищного фонда обнаружены в 40 регионах, сообщил РБК представитель прокуратуры. Основные проблемы — недостаток контроля региональных властей и ошибки местного самоуправления

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Системные нарушения

Генпрокуратура проверила исполнение федерального законодательства при формировании региональных программ по переселению из аварийного жилищного фонда, рассказал РБК официальный представитель ведомства Александр Куренной. К проведению проверки в рамках исполнения поручения президента от 24 мая 2017 года были привлечены территориальные органы прокуратуры.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных включены более 46 тыс. зданий. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 млрд руб.

Регионы должны были до 1 сентября 2017 года переселить жителей аварийного фонда, согласно федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и указу президента России «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», уточнил Куренной. Списки аварийного жилья, отметил он, должны были быть составлены до 1 января 2012 года. «В регионах повсеместно были выявлены факты невключения или несвоевременного включения домов, признанных аварийными до 1 января 2012, в программы, что привело к нарушению жилищных прав граждан», — сообщил официальный представитель ведомства.​

Нарушения были обнаружены в 40 регионах, в том числе в республиках Дагестан, Коми, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Тыва, Удмуртской и Чувашской, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Срыв сроков

«В некоторых случаях аварийные дома включили в программу с опозданием», — отметил Александр Куренной. Главная причина — нарушения, допущенные органами местного самоуправления при учете документации о признании домов аварийными и при формировании заявок на участие в переселении, добавил представитель ведомства.

В Свердловской области, по данным прокуратуры, администрация Невьянского городского округа не выпустила до 1 января 2012 года постановление о включении десяти признанных аварийными домов в реестр. «Для их расселения из бюджета области выделили 3 млн руб, а расселили два дома полностью и один частично», — рассказал Александр Куренной.

В Челябинской области 48 домов признали аварийными, но не включили их в программу, поскольку власти не успели подготовить пакет документов, необходимый для включения в программу. В Калуге городская администрация потеряла пакет документов о признании жилья аварийным, из-за этого в программу не попали семь домов.

Во многих случаях аварийные дома не попадали в программу из-за плохого контроля региональных властей, а также из-за предоставления в Фонд ЖКХ недостоверной информации, говорит представитель Генпрокуратуры. Подобные нарушения были выявлены в республике Карелия, в Хабаровском крае, в Амурской, Костромской, Новосибирской, Ростовской и Свердловской областях.

Министерство ЖКХ Амурской области отправило в фонд сведения без учета пяти многоквартирных домов, признанных аварийными до начала 2012 года. «В этом случае органы местного самоуправления не предоставили сведения в министерство ЖКХ области», — отметил Куренной. По этому факту прокуратура области внесла представление министру ЖКХ региона.

Прокуратура Тюменской области и Чукотского автономного округа обнаружила незаконные факты исключения аварийных многоквартирных домов из программы. «Прокурор Чукотского автономного округа в июне этого года внес представление председателю регионального правительства в связи с тем, что из списков на расселение были исключены 26 домов, расположенных в городском округе Певек, Провиденский и Иультинский, а также в Анадырском районе. Жителей этих домов не переселили, и теперь местные власти подготовили новый проект программы с объемом финансирования более 900 млн руб, который будет реализован за счет средств окружного и муниципальных бюджетов.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по всем выявленным фактам нарушений законодательства при формировании региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда прокуроры приняли меры реагирования.