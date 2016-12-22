Эксперты увидели «сильный перекос» в наказаниях за наркотики в России

Три четверти осужденных за незаконный оборот наркотиков за последние годы были наказаны судами не за распространение, а за хранение и транспортировку запрещенных веществ, и это свидетельствует «о сильном перекосе системы уголовного преследования в сторону потребителей, а не распространителей наркотических веществ». Такой вывод содержится в докладе младшего научного сотрудника Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге Алексея Кнорре.
Свое исследование в рамках проекта «Открытая полиция» Комитета гражданских инициатив, который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, Кнорре представил 28 сентября (материалы исследования есть в распоряжении РБК). Эксперт проанализировал данные МВД о зарегистрированных преступлениях, связанных с наркотиками, сведения cудебного департамента при Верховном суде о приговорах по делам о наркотиках и статистику ФСИН о количестве заключенных по различным составам УК. Данные по каждому ведомству представлены за разные годы и охватывают период с 2009 по 2016 год.
Контроль незаконного оборота наркотиков требует «радикальной переоценки и реформирования», убежден эксперт: вместо лишения свободы потребителей запрещенных препаратов стоит развивать лечение и реабилитацию, а систему отчетности, премирующую сотрудников за раскрытые дела, необходимо упразднить.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД.
Преследование потребителей
Осужденные по делам об обороте наркотиков составляют четверть от всех отбывающих наказание в российских колониях, пишет Кнорре, ссылаясь на данные Федеральной службы исполнения наказаний за 2016 год. Также, по данным судебного департамента при Верховном суде России, количество осужденных за наркопреступления в последние годы составляет от 103 тыс. до 114,5 тыс. человек. С 2011 по 2015 год включительно число приговоров росло, а в 2016 году снизилось на 10%, что Кнорре связывает с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).
По ст. 228 (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических веществ) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических веществ без цели сбыта) УК РФ три четверти судебных решений приходится на случаи хранения и перевозки наркотиков; лишь четверть — на производство и сбыт. Это указывает на то, что большинство осужденных — рядовые потребители. На лечение суды направляют от 1 до 4% осужденных, в колонии — до 50%. Система контроля наркопреступлений «предполагает не помощь зависимым от наркотиков людям, а просто наказание за употребление или распространение наркотических веществ», делает вывод Кнорре.
Лишение свободы как основная мера наказания «создает огромную нагрузку на бюджет страны, приводит к переполнению мест лишения свободы и ухудшению условий в них», а также «к изъятию большого числа трудоспособных людей из экономики страны», считает автор доклада. Существующий порядок способствует не исправлению, а лишь маргинализации потребителей наркотиков, из-за чего они с большей вероятностью после выхода из колонии совершают новые преступления.
Подходящие количества
«Палочная» система (когда в отчетный период необходимо выявить и раскрыть определенное количество преступлений. — РБК) подталкивает правоохранительные органы к повышению показателей раскрываемости наркопреступлений любыми доступными средствами, в том числе путем фальсификаций, подбросов и искажения статистики.
Он проанализировал закрытую отчетность МВД за 2013–2014 годы (это наиболее свежие данные, доступные для анализа) и обнаружил, что в случае с каннабиноидами (препараты индийской конопли. — РБК) у потребителей, как правило, изымали массу наркотика, лишь немного превышающую максимально разрешенную. «Само по себе это не является доказательством искусственных манипуляций со стороны правоохранительных органов, но ставит вопрос о том, почему, по данным ведомственной криминальной статистики, наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно, чтобы против них было возбуждено уголовное дело», — пишет исследователь.
Если говорить о статистике по изъятиям героина, то чаще всего изымают столько вещества, чтобы оно попало в категорию «в крупном» и «особо крупном размере» для «более тяжелой квалификации преступления». В законодательстве различают «незначительные», «значительные», «крупные» и «особо крупные» объемы изъятых наркотических веществ (например, для гашиша в законодательстве прописаны одни значения «крупных» и других объемов, а для героина — другие). Исследователь заметил, что больше всего преступлений МВД регистрирует с «массами, ненамного превышающими и значительный, и крупный размер». Это уже прямо доказывает, что в 2013–2014 годах по зафиксированным случаям оборота героина «имелись манипуляции массой изымаемого наркотика со стороны сотрудников МВД», убежден Кнорре.
Упразднение без последствий
Ликвидация ФСКН основных проблем не решила, сказал автор доклада РБК: «палочная» система была в обоих ведомствах и осталась в МВД, поэтому вряд ли что-то кардинально изменилось». Для борьбы с фальсификациями нужно изменить систему отчетности так, чтобы сотрудники не были вынуждены находить наркопреступления там, где их нет. Кроме того, почву для злоупотреблений создает порядок, при котором смесь, содержащая наркотик, приравнивается к чистому веществу, считает Кнорре, — иными словами, 1 кг соды, содержащий 0,5 г кокаина, будет считаться 1 кг кокаина. Другой необходимой мерой он считает смягчение или отмену наказания за употребление наркотиков.
Уголовная статистика, отражающая борьбу с наркотиками, «несовершенна, она позволяет манипулировать данными и создавать видимость борьбы с преступностью», согласен с автором доклада адвокат, полковник МВД СССР в отставке Евгений Черноусов. «Она требует кардинального изменения с участием специалистов, наркологов, представителей общественности. Потому что ответа на вопрос, в каком направлении развивается ситуация, она не дает», — считает Черноусов. Проблема с наказанием рядовых потребителей также существует, говорит полковник в отставке: так, зачастую полицейские организуют провокации, чтобы подтолкнуть их к продаже вещества.