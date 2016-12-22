Эксперты увидели «сильный перекос» в наказаниях за наркотики в России

Большинство осужденных за наркотики наказаны за их хранение, а не за распространение. Причем при задержании, как правило, находят столько наркотиков, сколько нужно для уголовного дела, заявили в Институте проблем правоприменения

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Три четверти осужденных за незаконный оборот наркотиков за последние годы были наказаны судами не за распространение, а за хранение и транспортировку запрещенных веществ, и это свидетельствует «о сильном перекосе системы уголовного преследования в сторону потребителей, а не распространителей наркотических веществ». Такой вывод содержится в докладе младшего научного сотрудника Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге Алексея Кнорре.

Свое исследование в рамках проекта «Открытая полиция» Комитета гражданских инициатив, который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин​, Кнорре представил 28 сентября (материалы исследования есть в распоряжении РБК). Эксперт проанализировал данные МВД о зарегистрированных преступлениях, связанных с наркотиками, сведения cудебного департамента при Верховном суде о приговорах по делам о наркотиках и статистику ФСИН о количестве заключенных по различным составам УК. Данные по каждому ведомству представлены за разные годы и охватывают период с 2009 по 2016 год.

Контроль незаконного оборота наркотиков требует «радикальной переоценки и реформирования», убежден эксперт: вместо лишения свободы потребителей запрещенных препаратов стоит развивать лечение и реабилитацию, а систему отчетности, премирующую сотрудников за раскрытые дела, необходимо упразднить.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД.

Преследование потребителей

Осужденные по делам об обороте наркотиков составляют четверть от всех отбывающих наказание в российских колониях, пишет Кнорре, ссылаясь на данные Федеральной службы исполнения наказаний за 2016 год. Также, по данным судебного департамента при Верховном суде России, количество осужденных за наркопреступления ​в последние годы составляет от 103 тыс. до 114,5 тыс. человек. С 2011 по 2015 год включительно число приговоров росло, а в 2016 году снизилось на 10%, что Кнорре связывает с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

По ст. 228 (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических веществ) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических веществ без цели сбыта) УК РФ три четверти судебных решений приходится на случаи хранения и перевозки наркотиков; лишь четверть — на производство и сбыт. Это указывает на то, что большинство осужденных — рядовые потребители. На лечение суды направляют от 1 до 4% осужденных, в колонии — до 50%. Система контроля наркопреступлений «предполагает не помощь зависимым от наркотиков людям, а просто наказание за употребление или распространение наркотических веществ», делает вывод Кнорре.

Лишение свободы как основная мера наказания «создает огромную нагрузку на бюджет страны, приводит к переполнению мест лишения свободы и ухудшению условий в них», а также «к изъятию большого числа трудоспособных людей из экономики страны», считает автор доклада. Существующий порядок способствует не исправлению, а лишь маргинализации потребителей наркотиков, из-за чего они с большей вероятностью после выхода из колонии совершают новые преступления.

​Подходящие количества

«Палочная» система (когда в отчетный период необходимо выявить и раскрыть определенное количество преступлений. — РБК) подталкивает правоохранительные органы к повышению показателей раскрываемости наркопреступлений любыми доступными средствами, в том числе путем фальсификаций, подбросов и искажения статистики.

Он проанализировал закрытую отчетность МВД за 2013–2014 годы (это наиболее свежие данные, доступные для анализа) и обнаружил, что в случае с каннабиноидами (препараты индийской конопли. — РБК) у потребителей, как правило, изымали массу наркотика, лишь немного превышающую максимально разрешенную. «Само по себе это не является доказательством искусственных манипуляций со стороны правоохранительных органов, но ставит вопрос о том, почему, по данным ведомственной криминальной статистики, наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно, чтобы против них было возбуждено уголовное дело», — пишет исследователь.

Если говорить о статистике по изъятиям героина, то чаще всего изымают столько вещества, чтобы оно попало в категорию «в крупном» и «особо крупном размере» для «более тяжелой квалификации преступления». В законодательстве различают «незначительные», «значительные», «крупные» и «особо крупные» объемы изъятых наркотических веществ (например, для гашиша в законодательстве прописаны одни значения «крупных» и других объемов, а для героина — другие). Исследователь заметил, что больше всего преступлений МВД регистрирует с «массами, ненамного превышающими и значительный, и крупный размер». Это уже прямо доказывает, что в 2013–2014 годах по зафиксированным случаям оборота героина «имелись манипуляции массой изымаемого наркотика со стороны сотрудников МВД», убежден Кнорре.​

Упразднение без последствий

Ликвидация ФСКН основных проблем не решила, сказал автор доклада РБК: «палочная» система была в обоих ведомствах и осталась в МВД, поэтому вряд ли что-то кардинально изменилось». Для борьбы с фальсификациями нужно изменить систему отчетности так, чтобы сотрудники не были вынуждены находить наркопреступления там, где их нет. Кроме того, почву для злоупотреблений создает порядок, при котором смесь, содержащая наркотик, приравнивается к чистому веществу, считает Кнорре, — иными словами, 1 кг соды, содержащий 0,5 г кокаина, будет считаться 1 кг кокаина. Другой необходимой мерой он считает смягчение или отмену наказания за употребление наркотиков.

Уголовная статистика, отражающая борьбу с наркотиками, «несовершенна, она позволяет манипулировать данными и создавать видимость борьбы с преступностью», согласен с автором доклада адвокат, полковник МВД СССР в отставке Евгений Черноусов. «Она требует кардинального изменения с участием специалистов, наркологов, представителей общественности. Потому что ответа на вопрос, в каком направлении развивается ситуация, она не дает», — считает Черноусов. Проблема с наказанием рядовых потребителей также существует, говорит полковник в отставке: так, зачастую полицейские организуют провокации, чтобы подтолкнуть их к продаже вещества.