Названы города с худшими дорогами в России

В тройку городов с худшими в стране дорогами вошли Махачкала, Орск и Тверь. Лучшими в России дорогами, по мнению экспертов ОНФ, могут похвастаться Тюмень, Майкоп и Белгород

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По итогам проверки 110 городов в 84 регионах России эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили рейтинг городов страны, ранжировав их по качеству дорог. В тройку худших в 2017 году вошли Махачкала, Орск и Тверь, а вот прошлогодний лидер — Петропавловск-Камчатский — не попал даже в десятку худших.

Эксперты ОНФ отметили, что за последний год состояние дорог в России несколько улучшилось. В сообщении ОНФ подчеркивается, что более 1300 дорог, отмеченных на карте проекта, были капитально отремонтированы, при этом более чем на 2,5 тыс. участках дорог был проведен ямочный ремонт.

Лучшими в России дорогами, согласно данным ОНФ, может похвастаться сохранившая лидерство Тюмень.

«В Тюмени наша инспекция нашла всего лишь одну яму», — говорится в сообщении ОНФ.

Кроме того, в тройке лучших числятся Майкоп (поднялся в рейтинге на 13 позиций) и Белгород (сохранил третье место). А вот Москва, хотя и улучшила положение в рейтинге на 18 позиций, занимает в нем лишь восьмое место.

«Москва и Московская область являются лидерами по числу обращений граждан на нашу карту, а также Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Меньше всего обращений с Дальнего Востока. Это зависит и от численности населения, и от инициативности граждан», — пояснил координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

В то же время в ОНФ посетовали, что в ряде регионов власти не реагируют на жалобы водителей на «убитые дороги». В частности, в Калмыкии не была отремонтирована ни одна дорога, отмеченная на карте проекта ОНФ.