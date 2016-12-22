Ущерб от принесенной «Харви» в Техас воды оценили в $30 млрд

По предварительным оценкам, потери от вызванного тропическим штормом наводнения могут превысить аналогичные потери от печально знаменитой «Катрины»

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Наводнения, последовавшие за принесенными тропическим штормом «Харви» ливнями, могут обойтись США в несколько десятков миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

В частности, эксперт компании Enki Research Чак Уотсон полагает, что после подсчета убытков, которые «Харви» и принесенная им вода нанесли энергосистеме Техаса, дорогам штата и предприятиям важнейшей для него энергетической отрасли общий ущерб может превысить $30 млрд.

Если подсчеты Enki Research окажутся верны, «Харви» не только войдет в десятку самых разрушительных по стоимости нанесенного ущерба ураганов США, но станет самым опустошительным среди когда-либо приходивших на территорию страны тропических штормов, которые опасны в первую очередь не сильным ветром, но водой, которую несут с собой.

«Этот шторм нечто особенное. Ураганы вроде «Эндрю» или «Катрины» наносят ущерб ветром или волнами. Тропические штормы могут пролиться невероятными дождями. «Элисон» в 2001 году нанес Хьюстону и его окрестностям ущерб на $12 млрд, что до сих пор считалось рекордом. С «Харви» все уже точно будет намного хуже», — отмечается в сообщении на странице Enki Research в сети Facebook.

Эксперты Института страховой информации (Insurance Information Institute, III) также полагают, что потери от вызванных «Харви» наводнений могут оказаться не меньше ущерба, который нанесли в 2005 году Луизиане и Миссисипи наводнения, последовавшие за ударом урагана «Катрина», считающегося самым разрушительным стихийным бедствием в истории США.

Общий ущерб от «Катрины» составляет, по разным оценкам, от $120 млрд до $160 млрд, однако причиной большой части потерь тогда стал сильный ветер. Размер причиненных наводнениями убытков оценивается примерно в $15 млрд.

«Судя по количеству воды, потери от наводнений могут быть сопоставимы с потерями от «Катрины»... [Угрозой является] не столько ветер, сколько вода», — говорит представитель III Лоретта Уортерс.

Серьезной проблемой эксперты называют еще и то, что большая часть причиненного «Харви» ущерба не будет компенсирована выплатами страховых компаний. По словам Уотсона, выплаты покроют лишь около 27% убытков, тогда как после «Катрины» страховщики компенсировали около половины потерь.

По данным III, в 2016 году лишь около 12% жителей в попавших в зону затопления районов имели полисы подконтрольного государству страховщика National Flood Insurance Program (NFIP). Эксперты Bloomberg отмечают, что в одном только округе Харрис, центром которого является пострадавший от воды Хьюстон, не застраховано может быть около миллиона домов.

«Многие из этих людей окажутся в очень тяжелой финансовой ситуации. Они, правда, могут надеяться на получение помощи от правительства, но она, как правило, весьма ограниченна. Есть еще беспроцентные или выдаваемые под низкие проценты кредиты, но ведь надо будет возвращать», — говорит Уортерс.