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Минфин счел необоснованным повышение цены на водку до 300 руб. за бутылку
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Минфин счел необоснованным повышение цены на водку до 300 руб. за бутылку
Общество, 16:48
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Минфин счел необоснованным повышение цены на водку до 300 руб. за бутылку
Минфин раскритиковал предложение Минздрава повысить минимальную цену бутылки водки. В ведомстве уверены, что такая мера приведет к увеличению контрафактной продукции. Кроме того, эта цена экономически не обоснована
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство финансов заявило о необоснованности увеличения цены за пол-литровую бутылку водки до 300 руб. Об этом заявил представитель пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

«Сейчас установлен экономически обоснованный уровень минимальной розничной цены пол-литровой бутылки водки — 205 руб. (затраты на производство и спрос)», — сказали в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что необоснованное увеличение минимальной розничной цены на водку приведет к увеличению нелегального оборота этой продукции и увеличению потребления суррогата.

Ранее 28 августа представитель Минпромторга критически высказался об инициативе по повышению минимальной цены на 0,5 л. водки, до 300 руб. Позиция ведомства такова, что повышение минимальной цены на крепкий алкоголь «будет иметь два основных последствия — сокращение легального рынка продукции и серьезный рост потребления суррогатов типа «Боярышник», пояснил он РБК.​

28 августа «Известия» со ссылкой на представителя Минздрава сообщали, что ведомство обратилось в Минфин с предложением повысить ставки акциза на алкоголь. Минздрав предлагает пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь в 2018 году. «Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного», — пояснил представитель ведомства. Он добавил, что на водку и другой крепкий алкоголь ставка акциза должна расти быстрее инфляции. Это нужно для того, чтобы крепкое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольное. По мнению Минздрава, оптимальная цена на бутылку водки в магазинах России должна составлять более 300 руб. за бутылку объемом 0,5 л.

Позже пресс-служба Минздрава в своем релизе подчеркнула, что повышение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь ведет к оздоровлению нации, что закреплено международными документами — Глобальной стратегией сокращения вредного употребления алкоголя ВОЗ и Европейским планом действий по сокращению вредного употребления алкоголя в 2012−2020 годах.

С 2009 года по 2016 год акциз на водку увеличился с 191 до 500 руб. за литр безводного спирта. В 2017 году акциз увеличился еще на 4,6%, составив 523 руб.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Минфин , алкоголь , водка , Минздрав
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