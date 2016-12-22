Больше половины выпускников девятых классов пошли в колледжи

В этом году больше половины школьников после окончания девятых классов и сдачи ГИА решили продолжить обучение в техникумах и колледжах. В 2016 году так поступили только половина школьников

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Министр образования Ольга Васильева отчиталась о рост числа желающих вместо продолжения обучения в школе перейти на обучение в колледжи и техникумы.

В 2017 году 59% школьников, завершивших девятые классы и сдавших ГИА, ушли из школы и «выбрали продолжение обучения в средне-профессиональных заведениях с избранием рабочих специальностей, что очень важно», сказала Васильева (цитата по «Интерфаксу»).

В прошлом году было меньше желающих учиться в колледже, говорил в сентябре 2016 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его оценке, в России ежегодно выпускаются 1,2 млн девятиклассников. «Сегодня сдают ЕГЭ 600 тыс., а потому после 9-го класса еще порядка 600 тыс. школьников идут в учреждения среднего профессионального образования для получения рабочих специальностей», — говорил он.

Рекордное количество школьников получили в сумме 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Тенденция с ростом числа желающих обучаться в колледжах связана в первую очередь с высоким спросом на специалистов рабочих профессий, который формирует сегодня рынок труда, отметила в разговоре с РБК первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию образования и науки Людмила Дудова.

«У нас сейчас много выпускников вузов экономических и юридических специальностей, но потребности в них в таком количестве уже нет. Они не могут получить рабочее место. Но сейчас очень востребованы высококвалифицированные специалисты среднего звена в промышленности», — уверена она.

Как отметила Дудова, при выборе места обучения немаловажную роль играют также такие факторы, как близость учебного заведения и его доступность. «Далеко не каждая семья имеет возможность отправить ребенка учиться в другой город. А средне-профессиональные учебные заведения расположены, везде. И будущее рабочее место, как правило, находится здесь же. Не надо никуда переезжать. Нельзя исключать и фактор стоимости обучения. В средне-профессиональных учебных заведениях тоже есть образовательные программы, которые реализуются на внебюджетной основе. Но стоимость этих программ — другая [чем в вузе]. Экономические причины, конечно, присутствуют», — добавила она.

В 2017 году ЕГЭ сдавали более 700 тыс. школьников, причем стало меньше тех, кто не преодолел минимального порога баллов. ​По словам Кравцова, по русскому языку и математике число тех, кто остался без аттестатов снизилось в 1,5 раза.

Минобрнауки планирует в будущем усложнять ЕГЭ, добавив новые обязательные предметы — английский, историю и географию. Пока что все ученики в обязательном порядке сдают русский и математику.