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Неизвестные убили полицейского на автозаправке в Дагестане
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Неизвестные убили полицейского на автозаправке в Дагестане
Общество, 11:32
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Неизвестные убили полицейского на автозаправке в Дагестане
Утром в понедельник неизвестные обстреляли полицейский наряд на автозаправке в дагестанском Каспийски. Один полицейский убит, еще один тяжело ранен. Ответным огнем были убиты двое нападавших
Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестные обстреляли полицейских в Каспийске в Дагестане, убив одного из них, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Инцидент произошел утром в понедельник, 28 августа, на автозаправочной станции, на которой дежурил наряд полиции. Второй полицейский был тяжело ранен при обстреле. Его госпитализировали.

Ответным огнем полицейские ликвидировали двоих нападавших. Личности убитых преступников устанавливаются. Нет информации о том, участвовали ли в нападении другие преступники.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в результате перестрелки погибли двое полицейских. «Также, по предварительным данным, двое преступников уничтожены и еще один ранен», — сказал собеседник агентства.

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Костина.
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