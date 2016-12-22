СКР сообщил о трех жертвах пожара в доме престарелых в Красноярске

По данным Следственного комитета, жертвами пожара в доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске стали три человека. В настоящее время следователи ищут хозяина заведения

Фото: МЧС России

В результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске погибли три человека, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. В то же время источник «РИА Новости» говорит о четырех жертвах.

«Трое погибли, один пострадавший. [Заведено уголовное дело] по ст.238 ч.3 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Всего из горящего дома были эвакуированы 34 человека

По данным СКР, пожар возник не в самом доме престарелых, а в расположенном рядом здании. «По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания», — рассказали в ведомстве, передает «Интерфакс». Сейчас следственные органы ведут поиск владельца пансионата. Как сообщает ТАСС, сгоревшее здание принадлежало дому престарелых «Жемчужина».

О пожаре в доме престарелых в Красноярске стало известно утром 28 августа. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м, здание оказалось окутано плотным дымом. В 12:45 (08:45 мск) пожар был локализован, а в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. Одна пострадавшая при пожаре находится в больнице.