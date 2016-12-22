Минздрав назвал оптимальную цену на бутылку водки

Минздрав выступил с новыми предложениями в рамках мер по снижению потребления алкоголя. Ведомство считает, что водка должна дорожать быстрее инфляции

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Минздраве считают, что нынешние цены на водку не являются оптимальными и должны расти быстрее инфляции. В этой связи ведомство выступило с предложениями в адрес Минфина о повышении ставок акциза на алкоголь, пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на представителя Минздрава.

Предложение министерства касается повышения в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%, в то время как согласно действующему законодательству, ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. В ведомстве считают, что увеличение цены на водку будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — сказал представитель Минздрава.

Собеседник подчеркнул, что оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л должна составлять более 300 руб. В настоящее время минимальная розничная цена на бутылку водки составляет 205 руб.

Минфин оставил запрос издания о комментарии без ответа.