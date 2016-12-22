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Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком
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Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком
Общество, 18:14
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Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов посчитал, что ситуация с задержанием полицейскими мальчика, читавшего стихи на улице Воздвиженке в Москве, была «подготовленной провокацией»
Сергей Неверов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Председатель Генерального совета «Единой России» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в Facebook высказал свое мнение об инциденте в Москве, в ходе которого читавший стихи мальчик был задержан полицейскими.

Неверов прокомментировал пост политолога Алексея Мухина о ситуации. «Сто процентов подготовленная провокация, и журналисты рядом, и соседка, но нужно правоохранителям вести себя грамотно», — написал Неверов. На уточняющие вопросы в комментариях Неверов не ответил.

Вечером 26 мая в районе Арбата полицейские задержали мальчика, который декламировал отрывки из произведений Уильяма Шекспира. Об инциденте сообщила в своем аккаунте в Facebook журналистка Люся Штейн, которая также опубликовала видео. По ее словам, рядом с ребенком была она и еще одна «девушка, которая его знала».

После задержания ребенка в пресс-службе МВД по Москве РБК сообщили, что ребенок подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой» и не смог сказать полицейским, где его родители, поэтому они решили увезти его в ОВД. На следующий день в МВД заявили, что мальчик в момент его обнаружения полицейскими рассказал, что «занимался сбором денежных средств». Это же было установлено и в ходе разбирательства, уточнили в полиции.

Изначально отец ребенка Илья Скавронски сообщал, что рядом с мальчиком находилась его мать, однако, как выяснилось впоследствии, она была его мачехой. Он также объяснил, почему полицейским она представлялась соседкой и знакомой. «Так как моя жена не является матерью моего сына, то она стала представляться знакомой, соседкой, потом еще как-то. Ну, мачехой называть как-то неправильно, у нас в семье так не принято. Но сотрудники полиции ее игнорировали», — рассказал Скавронски в интервью Znak.com. Он также отметил, что семья планирует подать заявление в отношении полицейских, которые задержали его сына.

После инцидента уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации. Впоследствии она добавила, что «вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото- и видеоматериалы, а также показания очевидцев».

Поздее, 27 мая, в полиции уточнили, что на жену Ильи Скавронски был составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На самого Скваронски был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. При этом в МВД добавили, что принесли извинения мальчику.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Москва , Сергей Неверов
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