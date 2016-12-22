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На юго-западе Москвы началось шествие и митинг против сноса пятиэтажек
14:40
Анна Трунина
На юго-западе Москвы началось шествие и митинг против сноса пятиэтажек
Фото: Антон Сергиенко / РБК
Шествие против сноса пятиэтажных домов началась на улице Вавилова на юго-западе Москвы. После него состоится согласованный ранее с властями столицы митинг

Шествие против программы сноса жилья в Москве началось в 14:00 на улице Вавилова около дома № 21. Участники пройдут до дома № 46, где в 15:00 на сооруженной сцене начнется митинг.

Организаторы мероприятия, передает в прямом эфире корреспондент телеканала «Дождь», раздают пришедшим листовки с декларацией, в которой сформулировали требования к городским властям не принимать законопроект о реновации. Люди скандируют лозунги и держат в руках плакаты и растяжки.

Один из организаторов акции против сноса пятиэтажек, участник движения «Солидарность» Сергей Давидис сообщил в своем Twitter, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников митинга против реновации баннеры, на которых упоминаются имена президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Он уточнил, что оставили только один плакат, который требует отправить столичного мэра в отставку.

Телеканал «Дождь» со ссылкой на муниципального депутата московского района Коньково Сергея Соколова отмечает, что полиция попросила организаторов митинга свернуть баннер, на котором было написано «Собянинскую реновацию — под снос». В своем Twitter он опубликовал фотографию, запечатлевшую момент снятия баннера.

Марш и митинг, который проходит в субботу, 28 мая, на улице Вавилова, согласован с правительством Москвы. Организаторами акции выступили ПАРНАС, «Яблоко», Партия 5 декабря, «Демократический выбор». Официально на массовое мероприятие было заявлено 10 тыс. человек. Согласно данным «Белого счетчика», к 14:15 мск к месту шествия пришли 3,7 тыс. человек.

В МВД заявили, что в шествии участвуют около 3 тыс. человек, отметив, что «полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», передает ТАСС.

Заметка дополняется. 

Теги
Москва, акция против реновации
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