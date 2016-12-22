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Глава British Airways назвал причину масштабного компьютерного сбоя
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Наталья Кондрашова
Глава British Airways назвал причину масштабного компьютерного сбоя

Самолеты авиакомпании British Airways в аэропорту Хитроу

Фото: Neil Hall / Reuters
Причиной компьютерного сбоя British Airways, скорее всего, стали перебои в подаче электроэнергии, заявил глава авиакомпании. Ранее перевозчик отменил все рейсы из Хитроу и Гатвика

Генеральный директор авиакомпании British Airways Алекс Круз назвал причину масштабного компьютерного сбоя сетей компании, из-за которого 27 мая были отменены все рейсы перевозчика из двух лондонских аэропортов — Хитроу и Гатвике. Обращение Круза опубликовано в официальном Twitter организации.

Он заявил, что причиной сбоя «стала проблема с подачей электроэнергии», и «нет никаких доказательств, что это могла быть хакерская атака». ​

«Наша команда IT-специалистов непрерывно работает над тем, чтобы исправить проблемы», — заверил Круз.

Глава British Airways заявил, что компьютерный сбой затронул систему регистрации пассажиров и операционную деятельность компании. Кроме того, клиенты перевозчика не могут изменить бронирование их полета из-за сбоя.

Круз предупредил, что всю информацию о режиме работы авиакомпании можно узнать позвонив на горячую линию, однако она может работать с перебоями. Гендиректор предложил пассажирам оставлять их заявки в официальный Twitter или обращаться в службу поддержки аэропортов Хитроу и Гатвик, которые помогают компании решить проблему.

«Мне действительно очень жаль, что у нас для вас нет новостей получше. Однако наша команда делает все возможное, чтобы решить эту проблему», — сказал Круз.

Он также поблагодарил пассажиров за терпение и принес извинения за неудобства.

​Масштабный компьютерный сбой в системах British Airways произошел днем 27 мая. Перевозчик попросил клиентов не приезжать в крупнейшие аэропорты Великобритании — Хитроу и Гатвик — поскольку он отменил все рейсы. Работу других авиакомпаний, вылетающих из этих аэропортов, сбой не затронул. 

Теги
Великобритания, отмена рейсов, British Airways
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