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В жилом доме в Балашихе нашли лабораторию по производству бомб
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В жилом доме в Балашихе нашли лабораторию по производству бомб
Общество, 12:53
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В жилом доме в Балашихе нашли лабораторию по производству бомб
Тайная лаборатория, в которой изготавливали взрывные устройства, обнаружена в одной из квартир жилого дома. Власти заверяют, что опасности для жителей нет
Фото: Никита Попов / РБК

Как сообщил РБК источник в ГУ МВД по Московской области, вечером 25 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что около 22:00 мужчине оторвало палец от взрыва петарды. Согласно сообщению, в совершении данного преступления подозревается некто Зыбайло.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 31-летний Антон Зыбайло получил травму руки в результате взрыва самодельного устройства», — отметил источник. В пятницу, 27 октября, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В рамках этого дела оперативники провели обыск по месту проживания Антона Зыбайло, город Железнодорожный, улица Речная, дом 7, где обнаружили лабораторию по производству самодельных взрывных устройств, отметил собеседник. В результате обыска в квартире обнаружили колбы с порошкообразными и жидкими веществами, сообщил источник.

Пострадавшего в результате взрыва госпитализировали в городскую больницу № 36 с диагнозом травматическая ампутация большого пальца левой кисти, перелом кисти, ожог глаз и лица, рассказал собеседник. «Его положили в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания», — сообщил источник.

Антон Зыбайло поступил в ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 26 октября, сообщили РБК в справочной больницы. «[Антон Зыбайло] 1986 года рождения 26 октября в 00:55 поступил в отделение реанимации общехирургического профиля», — пояснили в справочной.

Жителей многоквартирного дома по улице Речная в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха эвакуировали, после того как в одной из квартир была обнаружена лаборатория по производству взрывных устройств.

«Жители стоят около дома. Много полиции, службы спасения», — рассказала РБК очевидец происшедшего Мария.

Другая собеседница РБК рассказала, что всех жителей дома попросили покинуть квартиры и выйти на улицу. «На данный момент мой муж, моя мама и двое деток сидят в нашей машине», — пояснила собеседница РБК.

В пресс-службе администрации Балашихи ТАСС сообщили, что в одной из квартир дома обнаружена химическая лаборатория, где найдено взрывное устройство.

«Подъезд дома эвакуирован. На месте работают представители экстренных служб — ФСБ, пожарные, дежурят машины скорой помощи, работают кинологи», — сообщил собеседник агентства. Опасности для жителей нет, сослались в администрации округа на данные городской единой диспетчерской службы.

Авторы: Екатерина Костина, Дмитрий Серков, Евгений Калюков.
Теги: СВУ , Балашиха
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