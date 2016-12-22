МВД возбудило дело из-за мошенничества подрядчика московского паркинга

Компания-подрядчик получила предоплату и не выполнила часть проектировочных работ по подведению электричества к городским парковкам. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

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Cледователи УВД по Юго-Западному округу столицы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (крупное мошенничество) в отношении компании-подрядчика, которая не выполнила работы для московского паркинга на сумму 1 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил источник, знакомый с материалами следствия.

«В июле 2014 года организация «Администратор московского парковочного пространства» заключила с компанией «Турбинное машиностроение» контракт на проектирование подключения к электросетям инфраструктуры городских парковок», — рассказал источник. Организация должна была сделать проекты подключения электричества от трансформаторных подстанций к парковкам, сообщил источник.

Согласно условиям контракта с лицевого счета организации «Администратор московского парковочного пространства» было списано 34 млн руб., выделенных на проектирование подключения электричества к инфраструктуре городских парковок, сообщил собеседник. Сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области установили, что по некоторым объектам проектировочные работы не были выполнены, добавил источник.

«Сотрудники компании «Турбинное машиностроение» предоставили акты о сдаче фактически не выполненных работ, что послужило основанием для списания с лицевого счета заказчика и зачисления денег на расчетный счет исполнителя», — рассказал РБК источник. Ущерб оценивается в 1 млн руб., добавил он.