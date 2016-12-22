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В Верховной раде оценили ущерб от взрывов под Винницей почти в $1 млрд
Общество, 21:51
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В Верховной раде оценили ущерб от взрывов под Винницей почти в $1 млрд
Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны оценил ущерб от взрывов на военных складах под Винницей почти в $800 млн
Дым после взрыва на ​военных складах под Винницей. 27 сентября 2017 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Как рассказал изданию УНН секретарь парламентского комитета Иван Винник, в результате пожара и взрывов на военных складах в городе Калиновка под Винницей сгорело боеприпасов на $800 млн. Народный депутат объяснил, что это ориентировочная стоимость взорвавшихся снарядов на мировом рынке.

По словам Винника, всего на складе было 60 тыс. т боеприпасов, из которых, по данным Министерства обороны Украины, сгорело и взорвалось 30%.

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Винник при этом раскритиковал заявления о том, что горевшие танковые снаряды были никому не нужны и их все равно пришлось бы утилизировать. «Если есть такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет $800 млн в гривневом эквиваленте», — подчеркнул он.

Вечером 27 сентября украинские военные сообщили, что обстановка в районе Калиновки стабилизировалась, а взрывы прекратились. Пожар, однако, продолжился, а к его тушению привлекли пожарные танки и самолет Ан-32.

Взрывы боеприпасов в Винницкой области начались вечером 26 сентября. В результате взрывов 122- и 125-миллиметровых снарядов начался пожар.

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Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра заявил, что первому взрыву предшествовал налет беспилотника. «Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт», — написал Мисюра на своей странице в Facebook.

В связи с опасностью взрывов на горящем складе украинские власти в ночь на 27 сентября приняли решение объявить зону в радиусе 50 км от склада закрытой для полетов и эвакуировать около 30 тыс. жителей, а также закрыть движение по трассам Винница — Киев, Житомир — Могилев-Подольский и железнодорожному перегону Сосенка — Калиновка.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина , взрыв , военный склад
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