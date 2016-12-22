Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,87 EUR Нал. 68,70 68,01 USD Бирж. 58,12 +0,30 EUR Бирж. 68,26 +0,12 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4076,53 +192,58 ММВБ 2079,18 +0,39% РТС 1126,93 -0,03% Brent 58,26 -0,56% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7308,84 +0,32%
Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД
Лента новостей
Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные 13:25, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» 13:25, Спорт Mitsubishi снизила цены на Pajero Sport после запуска сборки в Калуге 13:22, Авто «Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия 13:21, Бизнес Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию 13:07, Экономика Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах 13:04, Общество «ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров 13:04, Бизнес Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия 13:03, Политика В Facebook появилась «Яндекс.Музыка» 13:00, Технологии и медиа Лоббисты российского фондового рынка объединились 12:56, Финансы Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом» 12:53, Политика Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны 12:48, Общество Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ 12:40, Общество
Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД
Общество, 13:46
0
Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД
Восемнадцатилетнего Егора Клинаева сбила иномарка, когда он вышел из своей машины, чтобы помочь попавшим в аварию водителям
Егор Клинаев (Фото: кадр из сериала «Физрук»)

Актер Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве, рассказала РБК Евгения Евгиенко, жена Петра Буслова, режиссера сериала «Домашний арест», в котором снимался актер. «Он вышел из машины, его сбила иномарка, мы все скорбим», — сообщила она.

По данным «Московского комсомольца», Клинаев ехал по МКАД и увидел ДТП с участием трех автомобилей. Он остановился и вышел из машины, чтобы спросить, нужна ли попавшим в аварию помощь. На машинах работала аварийная сигнализация, но участники ДТП не выставили знак аварийной остановки, отмечает издание.

В участников ДТП и Клинаева въехал автомобиль Honda Accord. Издание пишет, что водитель «не заметил ДТП». Он сбил троих человек, включая актера, автомобиль врезался в другие машины. Актер погиб на месте.

Как пишет издание, ДТП произошло «в районе 24-го км» МКАД.

Утром в московском управлении ГИБДД сообщили о ДТП с пятью машинами в районе 25-го км на внутренней стороне МКАД, в котором погиб один человек и еще двое пострадали. Других подробностей об инциденте в инспекции тогда не сообщили.

Как позднее уточнили РБК в пресс-службе ГИБДД Москвы, два ДТП произошли на 24-м км внутренней стороны МКАД. «Сначала было мелкое ДТП, потом на том же месте второе», — сказал представитель пресс-службы.

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года, был участником детского вокального ансамбля «Непоседы». С 2010 по 2014 годы был ведущим программы «Пора в космос!», выходившей на канале «Карусель». Он исполнил роли Лёшки Лобанова в сериале «Дельта» и его продолжении, Никиты в «Физруке», Димки Терентьева в фильме «Честное пионерское» и его продолжении. Также играл в сериалах «Власик. Тень Сталина», «Второй Шанс», «Операция «Кукловод», в фильме «Чемпионы».

Авторы: Любовь Алтухова, Андрей Гатинский, Сергей Витько.
Теги: ДТП , актер
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей Бизнес
«Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку