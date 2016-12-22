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Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны
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Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны
Общество, 12:48
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Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны
Силовым ведомством объявлен тендер на закупку 104 пар изготовленных из хрусталя генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон
Презентация образцов формы для военнослужащих и сотрудников Росгвардии (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Росгвардия решила приобрести более ста пар изготовленных из хрусталя генеральских погон. Объявление о проведении тендера разместила на сайте госзакупок Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках тендера планируется приобрести две пары хрустальных генерал-полковничьих погон (с тремя звездами), 22 пары хрустальных погон генерал-лейтенанта (с двумя звездами) и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон (с одной звездой). При этом каждая пара должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки».

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — говорится в техническом задании потенциальным поставщикам.

Закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон вне зависимости от звания определена в 5,6 тыс. руб. В общей сложности на закупку подарков Росгвардия планирует потратить около 582 тыс. руб.

Источником финансирования закупки в документации назван федеральный бюджет.

Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку
Общество

Весной 2017 года оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что дочерняя компания «Роснефти» для оснащения одного из вертолетов намерена потратить почти 5 млн руб. на закупку серебряных чайных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая, стаканов для воды по 11,7 тыс. руб., икорниц по 83 тыс. руб. и так далее.

Основатель ФБК назвал такие закупки недопустимыми для компании, принадлежащей «государству, в котором 19 млн человек живет за чертой бедности».

В свою очередь,​ пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал закупочные цены «разумными», отметив необходимость качественной посуды на воздушном судне, на котором летают топ-менеджеры и партнеры «Роснефти».

Сечин рассказал о своем участии в отмене закупки ложек по 15 тыс. руб.
Бизнес

Однако уже на следующий день стало известно, что «РН-Аэрокрафт» отменила закупку. Формальной причиной стало то, что поставщик отказался снижать цену.

В июне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что «л​ично снял» рассматривавшийся в одной из «дочек» вопрос закупки дорогостоящих чайных ложечек и прочей посуды.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: генералы , Росгвардия , погоны
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