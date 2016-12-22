СМИ узнали о новом аресте по делу о рекордной в истории Минобороны взятке

Главу продовольственного управления Минобороны полковника Александра Бережного арестовали по делу о рекордной в истории ведомства взятке в 368 млн руб. Ранее под стражу был отправлен его подчиненный Александр Вакулин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Московский окружной военный суд (МОВС) арестовал по делу о рекордной взятке в Минобороны ​начальника продовольственного управления военного ведомства, полковника Александра Бережного. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали ​«сразу несколько» неназванных источников.

Ранее в рамках расследования этого дела под стражу, как стало известно изданию, был также отправлен глава отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. Бережной, по данным собеседников газеты, являлся его непосредственным руководителем.

И Вакулину, и Бережному, как подчеркивает «Коммерсантъ», инкриминируются одни и те же преступления — в частности, мошенническое хищение около 20 млн руб. при исполнении контракта Минобороны с петербургской компанией «Профбизнес» на поставку различной «пищевой» спецтехники (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также получение взяток на 368 млн руб. от различных коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощи при заключении контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Оба обвиняемых по этому делу свой арест обжаловали, замечает газета. Помимо этого, по данным «Коммерсанта», изменить меру пресечения Бережному с заключения под стражу на домашний арест или залог суд просили адвокаты высокопоставленного чиновника Минобороны. Такие требования они объясняли «безупречной биографией» главы продовольственного управления Минобороны, а также его «многочисленными» госнаградами, среди которых, как подчеркивали защитники, в том числе имеется медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Однако позже, несмотря на это, Московский окружной военный суд оставил меру пресечения для Бережного прежней. Инкриминируемые ему статьи уголовного кодекса относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям, решили в суде. Помимо этого в материалах МОВС отмечалось, что точно так же, как и в случае с Вакулиным, совершение Бережным преступлений подтверждается «последовательными показаниями допрошенного в качестве подозреваемого, а затем обвиняемого» бизнесмена. Неназванный предприниматель, по данным суда, подробно расписал «роль и конкретные действия» офицеров «при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения».​

Александр Бережной родился в 1972 году в станице Сторожевая Зеленчукского района Ставропольского края. В 1993 году он окончил Вольское высшее военное училище тыла, после чего поступил в Военную академию тыла и транспорта.

Свою карьеру Бережной начал в качестве начальника продовольственной службы самоходно-артиллерийского полка, заняв впоследствии должности главы продслужбы Балтийского и Тихоокеанского флотов. Именно на Балтфлоте, как отмечает «Коммерсантъ», Бережной, по некоторым данным, служил вместе с Вакулиным.

С 2012 года Бережной уже занимал руководящие посты в департаменте ресурсного обеспечения Минобороны. Позже в этом же подразделении он стал начальником продуправления, а затем перешел в штаб материально-технического обеспечения. С 2016 года Бережной числится начальником отдельного продовольственного управления в структуре Минобороны.

В военном ведомстве аресты своих сотрудников, как замечает «Коммерсантъ», не комментируют.