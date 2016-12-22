СМИ узнали об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу

Против экс-гендиректора строительной компании СУ-155 Александра Мещерякова заведено новое уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Бизнесмен находится под арестом по решению суда

Александр Мещеряков (Фото: su-155.ru)

Бывший гендиректор СУ-155 Александр Мещеряков стал фигурантов уголовного дела о мошенничестве, пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Бизнесмену вменяют хищение средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах.

По данным издания, Мещерякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничестве в особо крупном размере». С 13 сентября он находится под арестом согласно решению Тверского районного суда Москвы. В беседе с издание адвокат Мещерякова подтвердил, что его подзащитный находится под арестом. Детали нового дела защитник не раскрыл.

В МВД изданию также отказались прокомментировать информацию о новом деле в отношении экс-главы СУ-155.

По информации «Коммерсанта», выдвинутое в отношении гендиректора СУ-155 обвинение связано с незавершенными московскими проектами компании. Речь идет о шести площадках, выделенных СУ-155 в Москве, где квартиры продавались без оформления необходимой документации.

Это уже второе уголовное дело в отношении Мещерякова. Первое – о неуплате налогов – было заведено в июне 2015 года. Речь шла о невыплате налогов группой компаний СУ-155 на сумму 1,8 млрд руб. В феврале 2016 года дело было прекращено в связи в связи с возмещением причиненного бюджету ущерба в размере более 2 млрд руб. В эту сумму вошли в том числе пени и штрафы.

Компания СУ-155 была одним из крупнейших застройщиков России. В 2015 году из-за падения спроса на недвижимость компания столкнулась с проблемами. Достроить объекты и выполнить обязательства перед дольщиками Су-155 не смогла. В декабре 2015 года СУ-155 была передана на санацию банку «Российский капитал». В апреле 2016 года по иску Банка Москвы ее признали банкротом.