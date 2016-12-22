СМИ узнали об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу

По данным издания, Мещерякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничестве в особо крупном размере». С 13 сентября он находится под арестом согласно решению Тверского районного суда Москвы. В беседе с издание адвокат Мещерякова подтвердил, что его подзащитный находится под арестом. Детали нового дела защитник не раскрыл.
В МВД изданию также отказались прокомментировать информацию о новом деле в отношении экс-главы СУ-155.
По информации «Коммерсанта», выдвинутое в отношении гендиректора СУ-155 обвинение связано с незавершенными московскими проектами компании. Речь идет о шести площадках, выделенных СУ-155 в Москве, где квартиры продавались без оформления необходимой документации.
Это уже второе уголовное дело в отношении Мещерякова. Первое – о неуплате налогов – было заведено в июне 2015 года. Речь шла о невыплате налогов группой компаний СУ-155 на сумму 1,8 млрд руб. В феврале 2016 года дело было прекращено в связи в связи с возмещением причиненного бюджету ущерба в размере более 2 млрд руб. В эту сумму вошли в том числе пени и штрафы.
Компания СУ-155 была одним из крупнейших застройщиков России. В 2015 году из-за падения спроса на недвижимость компания столкнулась с проблемами. Достроить объекты и выполнить обязательства перед дольщиками Су-155 не смогла. В декабре 2015 года СУ-155 была передана на санацию банку «Российский капитал». В апреле 2016 года по иску Банка Москвы ее признали банкротом.