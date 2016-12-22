Трудности перелета: что делать при задержке и отмене рейса
Общество, 11:33
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Трудности перелета: что делать при задержке и отмене рейса
26 сентября из-за отмены рейсов «ВИМ-Авиа» в зарубежных аэропортах остались 2 тыс. человек с билетами на самолеты. Что делать, если вы оказались в числе пострадавших пассажиров, — в видеообзоре РБК
22 сентября появились сообщения пассажиров «ВИМ-Авиа» о массовой задержке рейсов. Домодедово прекратил обслуживать самолеты авиакомпании из-за задолженности в 500 млн руб. Вслед за Домодедово от услуг перевозчика отказываются региональные аэропорты.