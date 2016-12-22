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Во Франции вандалы осквернили могилу Шарля де Голля
Вчера, 23:17
Наталья Кондрашова
Во Франции вандалы осквернили могилу Шарля де Голля

Могила Шарля де Голля. 2011 год

Фото: POOL / AFP
Вандалы осквернили могилу бывшего президента Франции Шарля де Голля. Они сбросили крест с захоронения. Полиция расследует происшествие

Два вандала осквернили могилу бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля. Об этом сообщается в Twitter мэрии коммуны Коломбе-ле-Дёз-Эглиз.

Как рассказали Franceinfo в полиции, на могиле бывшего президента Пятой республики сломан крест. Вандалы проникли на кладбище около 17:00 (18:00 мск), их личности сейчас устанавливаются. По данным Le Monde, они выглядели не старше 30 лет.

Franceinfo передает, что никаких других разрушений на могиле нет. Полицейские проводят расследования случившегося, на место происшествия выехал французский прокурор.

Радиостанция разместила у себя на сайте фотографию очевидца, который побывал на кладбище уже после осквернения памятника. На фото видно, что на месте работает сотрудник правоохранительных органов, сама могила огорожена полицейской лентой.

Газета сообщает, что молодой человек, который сбросил крест, не вызывал подозрения. По словам очевидцев, он не скрывал своего лица.

Министра общественных средств Жеральд Дарманен в своем Twitter осудил действие вандалов и сказал что они «ранили его сердце». Другие политики и чиновники, в том числе член европейского парламента Надин Морано и депутат Национального собрания Франции Ксавье Бертран пообещали, что виновные «будут наказаны по всей строгости [закона]», передает газета.

Шарль де Голль был основателем и президентом Пятой Республики. Он является символом движения французского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Де Голль возглавлял страну с 1959 по 1969 годы. За время его правления бывшие французские колонии стали независимыми государствами. На фоне студенческих волнений в 1968 году и общественных требований о реформировании экономической системы страны де Голль подал в отставку в 1969 году. Бывший президент Франции скончался в 1970 году от разрыва аорты.

В его часть назван один из аэропортов Парижа. Около Елисейских Полей в Париже воздвигнут памятник де Голлю. В 1990 году именем Шарля де Голля названа площадь перед гостиницей «Космос» в Москве, в 2005 году там установлен памятник генералу. ​ 

Теги
Франция, вандализм, Шарль де Голль
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