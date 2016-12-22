Омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в истории с задержанием в центре Москвы читавшего строки шекспировского «Гамлета» девятилетнего мальчика

Анна Кузнецова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что разберется с ситуацией вокруг задержания в центре Москвы девятилетнего мальчика, который читал прохожим отрывки из произведений английского писателя Уильяма Шекспира. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook.

Речь идет о задержании, произошедшем вечером накануне, 26 мая, на площади Арбатские ворота. На кадрах видеозаписи, которую опубликовала в своем Facebook журналистка Люся Штейн, видно, как мальчика посадили в полицейский автомобиль и начали проводить с ним беседу. Позже его увезли в ОВД Арбат. По ее словам, родителей рядом с мальчиком не было, они подъехали уже в отделение полиции.

Как позже рассказал «ОВД-Инфо» отец ребенка Илья Скваронски, на момент задержания его сын читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира, рядом с мальчиком на скамейке сидела его мать и читала книгу. Он отметил, что подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», тогда как его мать попыталась помешать им сделать это. Правоохранители, подчеркнул он, вели себя грубо и «матерились». Уже в отделении родителям объяснили, что задержали из ребенка «за попрошайничество». В разговоре с «Медиазоной» он пояснил, что его сын «занимается театральной деятельностью» и «для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

Позже в пресс-службе МВД добавили, что мальчик был задержан из-за того, что полицейские посчитали, что он потерялся, поскольку находился на улице без сопровождающих. Представитель ведомства отметил, что ребенок подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Полицейским он не смог сказать, где его родители, поэтому полицейские решили, что в центре Москвы ребенок находится без родителей, «мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел».

Представитель столичного управления МВД Александр Князев заявил, что МВД проверит инцидент с задержанием девятилетнего мальчика. Результаты проверки ведомство опубликует позже.

Правовой эксперт Московской коллегии адвокатов Татьяна Соломина в Twitter написала, что в настоящее время ребенок находится дома, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес извинения его отцу Илье Скавронскому. Составленный протокол при этом будет аннулирован.