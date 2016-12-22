СК возбудил дело после крушения российского вертолета в Норвегии

После падения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Всего на борту вертолета находились восемь человек

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Северо-западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в связи с падением российского вертолета Ми-8 АМТ возле поселка Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Производство, как уточнили в пресс-службе, было заведено по информации «из средств массовой информации», а также на основе «других материалов проверки».

«Уголовное дело, — как рассказали сотрудники правоохранительных органов, — было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц)». Следователи, как рассказали в ведомстве, после происшествия «незамедлительно» провели «оперативное совещание» и уже разработали «согласованный план следственно-оперативных мероприятий».

Инцидент с российским вертолетом Ми-8 АМТ авиакомпании «Конверс Авиа» произошел 26 октября. Воздушное судно, по информации поисково-спасательной службы Норвегии, направлялось из поселка Пирамида в Баренцбург, то есть с одной части острова на другую. В 15:35 по местному времени (16:35 мск) вертолет пропал с радаров, спустя десять минут, как уточнили спасатели, факт авиапроисшествия был подтвержден.

На борту вертолета находились восемь человек, в частности три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио, а также пять членов экипажа — командир Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Паулаускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев. Их поисками в настоящий момент занимаются три судна и несколько вертолетов Норвежской спасательной службы. МЧС России направит им на помощь российское судно и водолазов.​

Вертолет Ми-8 АМТ способен перевозить до 24 пассажиров и до 4000 кг груза. Полеты на Шпицбергене «Конверс Авиа» выполняет в интересах треста «Арктикуголь», который работает на рудниках в Баренцбурге и Пирамиде.

Как рассказал РБК первый заместитель гендиректора этого треста Сергей Циколенко, вертолет вылетел из Пирамиды в 15:49 мск. «Последний сеанс связи был за 20 км на подлете к вертодрому поселка Баренцбург», — уточнил он, добавив, что с радаров вертолет исчез в 16:35 мск. «Ранее указанный вертолет, — как сообщили РБК в Минэнерго, — доставил в поселок Пирамида руководство треста во главе с генеральным директором Александром Веселовым».