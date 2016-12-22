В двух километрах от города Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген в море упал российский вертолет. На его борту находились восемь человек

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Норвегии в море упал российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, сообщает поисково-спасательная служба Норвегии в Twitter. Инцидент произошел в районе российского города Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген.

По информации спасателей, вертолет направлялся из российского шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, то есть с одной части острова на другую.​ Без вести он пропал в 15:35 по местному времени (16:35 мск). Спустя 10 минут факт авиапроисшествия, как уточняет норвежское издание Dagbladet, был подтвержден.

«Мы не знаем кто был на борту — ученые, туристы или еще кто-то», — рассказал РБК дежурный Норвежской спасательной службы. В настоящее время, по его данным, «для поисков используется три корабля и несколько вертолетов». «Будем мобилизовать еще технику, но для этого потребуется некоторое время», — заключил собеседник РБК.

В Росавиации, как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, выясняют обстоятельства случившегося.

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