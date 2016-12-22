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Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
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Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Общество, 14:39
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Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Основная версия произошедшего — нестабильная психика ударившего журналистку ножом Бориса Грица. Фактов, говорящих в пользу других версий, у следствия нет, сообщила официальный представитель СК
Борис Гриц (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Поведение Бориса Грица, напавшего на сотрудницу «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, свидетельствует о его психической нестабильности. Состояние его душевного здоровья сейчас изучают эксперты. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Никакими реальными данными в пользу любых других версий на данный момент следствие не располагает. Поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны», — сказала она.

Нож в ньюс-рум: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы»
Общество

Нападение на Фельгенгауэр было совершено 23 октября, Гриц пришел в редакцию «Эха Москвы» и нанес журналисту удары ножом. Он проник в здание, распылив в лицо охраннику газ из баллончика.

На видео допроса Гриц говорит, что у него с Фельгенгауэр в 2012 году образовалась телепатическая связь. Журналист по этой связи «изводила его сексуально», сказал обвиняемый.

Сотрудницу «Эха Москвы» после нападения госпитализировали, ее состояние улучшилось, и в четверг ее перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. 

Пресненский суд Москвы накануне санкционировал арест Грица, он проведет под стражей по меньшей мере два месяца. Следствие настаивало, что он может попытаться сбежать или уничтожить доказательства, если останется на свободе. Также следователи сообщили, что Гриц родился в Грузии, у него есть гражданство России и Израиля. Постоянной работы, жены и детей у него нет. Гриц частично признал свою вину, он отрицает умысел на убийство.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Следственный комитет , Татьяна Фельгенгауэр , Борис Гриц
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