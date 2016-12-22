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Опубликовано видео теракта в Киеве
Общество, 13:38
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Опубликовано видео теракта в Киеве
Опубликовано видео взрыва у студии телеканала «Эспрессо» в Киеве, в результате которого погибли охранник депутата Рады Игоря Мосийчука и прохожий. Сам парламентарий и политолог Виталий Бала пострадали
Эвакуация пострадавших с места взрыва (Фото: AFP)

Телеканал «Эспрессо» опубликовал видео взрыва в Киеве, в результате которого получили ранения депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, а также погибли охранник Мосийчука и случайный прохожий. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения рядом со входом в здание студии.

Взрыв в Киеве произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Мицкевича, у студии телеканала «Эспрессо». Припаркованный у обочины мотоцикл взорвался, когда из здания телеканала выходили Мосийчук, его охрана и Бала.

На кадрах запечатлены сам момент взрыва и несколько минут после него. Видно, как к лежащим на земле людям начинают подходить прохожие, как выходят из здания телеканала люди, которые помогают депутату и политологу, как вызывают экстренные службы.

Видео: Espreso.TV / YouTube

Погибли охранник Мосийчука, сотрудник киевского полка полиции особого назначения Руслан Кушнир и отставной подполковник МВД Украины Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Ранее было опубликовано видео первых минут после взрыва, снятое очевидцами.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранительные органы Украины рассматривают версию об организации взрыва российскими спецслужбами «в рамках реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине», сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Среди заинтересованных в убийстве депутата лиц он назвал главу Чечни Рамзана Кадырова. 

Сам Мосийчук считает, что это было «прямое покушение» на него. «Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские», — заявил депутат. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В Кремле обвинения в покушении на Мосийчука назвали «русофобией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве озвучили «как всегда, абсолютно не основанные ни на чем голословные истерические обвинения».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: видео , Киев , взрыв , Игорь Мосийчук
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