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В бухгалтерии театра Джигарханяна начался обыск
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В бухгалтерии театра Джигарханяна начался обыск
Общество, 13:03
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В бухгалтерии театра Джигарханяна начался обыск
По словам представителя театра, обыск предположительно проводят сотрудники полиции

В бухгалтерии Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна проходят обыски, сообщила РБК пресс-секретарь Джигарханяна Наталья Корнеева. По ее словам, оперативные действия предположительно проводят сотрудники полиции.

«Что это за люди мы пока не можем уточнить, так как нет связи с театром. О том, проводятся ли обыски в других помещениях театра, пока не известно», - добавила она.

Как отметила Корнеева, вместе с полицией в здании театра находится и сам Армен Джигарханян.

На вопрос РБК об обысках в театре Армена Джигарханяна в пресс-службе МВД России заявили,что «информации нет».

Ранее стало известно, что Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже у него паспорта в помещении театра.

Ранее театром руководила супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, однако 19 октября стало известно об ее отставке. По словам ее представителя, Цымбалюк-Романовская решила начать бракоразводный процесс, так как супруг «позорил ее».

16 октября в эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Джигарханян заявил, что его жена брала «из его кармана деньги» и что они с женой часто ссорились и «давно не устраивали» друг друга.

Авторы: Мария Истомина, Евгений Калюков.
Теги: Армен Джигарханян , Театр Армена Джигарханяна
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